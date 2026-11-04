Στο επίκεντρο των διεθνών διεργασιών για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών βρέθηκε η ελληνική εκπροσώπηση στη Σόφια, όπου πραγματοποιήθηκε η ετήσια σύσκεψη του Κέντρου Αριστείας Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Καταστροφών (CMDR COE).

Στις εργασίες της συνάντησης, που φιλοξενήθηκε στη βουλγαρική πρωτεύουσα, έδωσε το «παρών» ο Διοικητής της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ), Υποστράτηγος Νικόλαος Γκρέτσας, συνοδευόμενος από κλιμάκιο επιτελών της Διοίκησης.

Ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε πολυεθνικό επίπεδο

Σημειώνεται πως η παρουσία του επικεφαλής και των στελεχών της ΔΙΚΑΦΚΑ στις τριήμερες εργασίες εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική ενίσχυσης της διακρατικής συνεργασίας και της αναβάθμισης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, μέσα από στοχευμένες εισηγήσεις και συζητήσεις, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να εξετάσουν σύγχρονες προσεγγίσεις, μεθόδους πρόληψης και βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται σε διεθνές επίπεδο απέναντι σε σύνθετες προκλήσεις και ακραία φαινόμενα.