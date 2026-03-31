Η Πολεμική Αεροπορία έλαβε μέρος στην πολυεθνική άσκηση «NEPTUNE STRIKE 26-1», που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή των Βαλκανίων και της Αδριατικής θάλασσας υπό τη διοίκηση του Στρατηγείου της Ναυτικής Δύναμης Κρούσης και Υποστήριξης του ΝΑΤΟ (STRIKFORNATO).

Η ελληνική συμμετοχή περιλάμβανε αεροσκάφη F-16 της 336Μ από την 116 Πτέρυγα Μάχης και της 347Μ από την 111 Πτέρυγα Μάχης.

Στην άσκηση συμμετείχαν επίσης δυνάμεις από Αλβανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία, Ισπανία, Κροατία, Ολλανδία, Ρουμανία και Φινλανδία.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, οι ελληνικές δυνάμεις συμμετείχαν σε αποστολές αεράμυνας, εγγύς αεροπορικής υποστήριξης και ναυτικού πλήγματος μεγάλου βεληνεκούς.

Η συμμετοχή αυτή συνέβαλε σημαντικά στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της διαλειτουργικότητας με τους συμμαχικούς εταίρους και της συνολικής μαχητικής ικανότητας της ΠΑ, προωθώντας παράλληλα τη στρατιωτική συνεργασία σε διεθνές επίπεδο.