Από την Παρασκευή 26 έως το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης συμμετείχε στην ετήσια τακτική σύνοδο της στρατιωτικής επιτροπής του NATO σε επίπεδο Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων (Military Committee in Chiefs of Defence Session – MCCS).

Η σύνοδος πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα, πρωτεύουσα της Λετονίας, με θεματολογία η οποία περιλάμβανε τα παρακάτω:

● Υλοποίηση της σχεδίασης για την «Αποτροπή και Άμυνα στην Ευρω-Ατλαντική Περιοχή» (Deterrence and Defence of the Euro-Atlantic Area – DDA).

● Τρέχουσες αποστολές και δράσεις της Συμμαχίας.

● Διαδικασία Αμυντικής Σχεδίασης του ΝΑΤΟ (NATO Defence Planning).

● Θέματα διαλειτουργικότητας.

Επιπλέον, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνόδου είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον πρέσβη της Ελλάδας στη Ρίγα κ. Ευάγγελο Τουρνάκη, ενώ στο περιθώριο της MCCS είχε διμερείς επαφές με τον Γάλλο ομόλογό του General Fabien Mandon, με τον οποίο επιβεβαίωσαν τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας καθώς επίσης και τον Αρχηγό των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων General Selçuk Bayraktaroğlu.