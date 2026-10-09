Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας, συμμετείχε στο 15ο Διεθνές Συμπόσιο Θαλάσσιας Ισχύος (Trans-Regional Seapower Symposium / Τ-RSS 2026), στη Βενετία, με μεγάλη συμμετοχή αρχηγών Ναυτικού, καθώς και εκπροσώπων διεθνών οργανισμών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αμυντικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με το ΓΕΝ, το θέμα του T-RSS 26 ήταν, “From Regional Waters to Global Influence: generating effects across the midland seas of the world”, με εστίαση στον κεντρικό ρόλο των Θαλάσσιων Περιφερειακών Συμπλεγμάτων Ασφάλειας (M-RSC).

Στόχος του εν λόγω συμποσίου ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων, επιτρέποντας την ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων για την προώθηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στο παγκόσμιο θαλάσσιο περιβάλλον.

Στο περιθώριο του συμποσίου, ο αρχηγός ΓΕΝ είχε ιδιαίτερες συνομιλίες με τους αρχηγούς Ναυτικού, της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Σουηδίας, της Αυστραλίας, της Γεωργίας, με τον διοικητή της Allied Maritime Command (MARCOM), τον διοικητή της Επιχείρησης IRINI και τον διευθυντή του γραφείου Διεθνών προγραμμάτων του Ναυτικού των ΗΠΑ (NIPO).

Όπως επισημαίνεται στο πλαίσιο των εν λόγω συνομιλιών συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την ασφάλεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Ερυθράς Θάλασσας, ενώ διερευνήθηκαν επιλογές για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών/ πολυμερών συνεργασιών.

Ακολούθως επισκέφτηκε και περιηγήθηκε στο ναρκοθηρευτικό ITS Chioggia τύπου Gaeta που ελλιμενιζόταν στο Λιμένα της Βενετίας.