Η τελετή του αγιασμού των υδάτων, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου πραγματοποιήθηκε, σήμερα, Τρίτη 6 Ιανουαρίου, στον Πειραιά.

Στην τελετή παρέστησαν, εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, των Κομμάτων, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής αντιναύαρχος ΛΣ Τρύφων Κοντιζάς, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος αντιστράτηγος ΠΣ Θεόδωρος Βάγιας, ο γενικός επιθεωρητής Στρατού – υπαρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης, μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι της Εκκλησίας και της τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο πλαίσιο της τελετής, από το Πολεμικό Ναυτικό διατέθηκαν τα ταχέα περιπολικά κατευθυνομένων βλημάτων «Κρυσταλλίδης» και «Γρηγορόπουλος».