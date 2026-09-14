Ο Στρατός Ξηράς, συμμετείχε στο Ενιαίο Διακλαδικό Περίπτερο των Ενόπλων Δυνάμεων, με κεντρικό μήνυμα «Νέα πραγματικότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις», στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Όπως αναφέρει το ΓΕΣ, κατά τη διάρκεια της Έκθεσης, όπως ανακοινώθηκε, παρουσιάστηκαν σύγχρονα μέσα και συστήματα του Στρατού Ξηράς, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες, στα μη επανδρωμένα αεροχήματα και ρομποτικά συστήματα, στους εξομοιωτές εκπαίδευσης και στον εξοπλισμό του σύγχρονου μαχητή.

Παράλληλα, μέσω διαδραστικών εφαρμογών και εξομοιωτών, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα βιωματικής επαφής με επιλεγμένα συστήματα, ενώ ενημερώθηκαν για το επιχειρησιακό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο του Στρατού Ξηράς, καθώς και για δράσεις που αφορούν στη νέα θητεία.

Η συμμετοχή του Στρατού Ξηράς στην 90ή ΔΕΘ, όπως υπογραμμίζεται, ανέδειξε το έργο, τις σύγχρονες δυνατότητες και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, ενισχύοντας παράλληλα την εξωστρέφεια και την άμεση επαφή του με την κοινωνία.