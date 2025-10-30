Για τις δραματικές στιγμές που έζησε ο 13χρονος γιος του το βράδυ του Σαββάτου, όταν έπεσε θύμα επίθεσης στο Μοσχάτο, μίλησε ο πατέρας του ανήλικου, λίγες ώρες μετά τη σύλληψη 6 νεαρών.

Σημειώνεται ότι η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη σύλληψη 6 ανηλίκων, ηλικίας 14 και 15 ετών, για την άγρια επίθεση, ενώ σύμφωνα με τον πατέρα του 13χρονου, στην Ασφάλεια του είπαν ότι «κάποιοι είναι γνωστοί σαν συμμορία 183», από τον ταχυδρομικό κώδικα του Μοσχάτου.

«Το Σάββατο περίπου 19:40 – εγώ βρισκόμουν εκτός Αθηνών – με καλεί ο γιος και μου λέει “μπαμπά, με έχουν χτυπήσει άσχημα 15 άτομα. Δεν έχω μπαταρία, τι κάνω;”. Εγώ του λέω: “Σε βλέπω από το GPS, μείνε εκεί που είσαι”», περιέγραψε ο πατέρας του παιδιού στον ΣΚΑΪ.

«Το παιδί είχε χτυπηθεί άσχημα από 15 παιδιά άλλης ηλικίας. Δεν τα γνώριζε. Καμία κόντρα. Ήταν στην παρέα τους μια κοπέλα, φίλη του γιου μου, της φώναξε ο γιος μου κάποιο υποκοριστικό και πετάχτηκε κάποιος από αυτούς και του είπε “σε μένα το λες αυτό, θα δεις τι θα συμβεί” αν και το παιδί του είπε ότι “δεν το είπα για σένα”», εξήγησε ο πατέρας για το πώς ξεκίνησε το επεισόδιο.

Το παιδί «το χειρίστηκε ψύχραιμα, δεν σήκωσε χέρι σε κανέναν, μου είπε “μπαμπά δεν ήθελα να το συνεχίσω, προστατεύτηκα με τα χέρια, με κλωτσούσαν και με χτυπούσαν”».

Ο πατέρας εξήγησε ότι «ήταν παιδιά από άλλα σχολεία. Μου είπαν στην ασφάλεια ότι κάποιοι είναι γνωστοί σαν συμμορία 183 από τον Ταχυδρομικό Κώδικα του Μοσχάτου».

Πηγή: ΣΚΑΪ

Π.Π.