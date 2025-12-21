Στο… «Κίτσου» συναντιόντουσαν τα μέλη της συμμορίας που διακινούσε κοκαΐνη και χασίς μέσα σε σχολεία, χρησιμοποιώντας για «βαποράκια» ανήλικα. Έτσι αποκαλούσαν οι εμπλεκόμενοι το πάρκο στη συμβολή της Λεωφόρου Ιωνίας με την οδό Ζαχαρία Παπαντωνίου, το οποίο είχε γίνει το σημείο όπου βρίσκονταν μεταξύ τους τακτικά.

Αρχηγός του κυκλώματος ήταν ένας 20χρονος με αλβανική καταγωγή, με το ψευδώνυμο «Φρατέλο», και υπαρχηγός ένας 19χρονος Έλληνας, με το ψευδόνυμο «Ζούμπο». Το σπίτι του τελευταίου στα Άνω Πατήσια ήταν η «καβάτζα» των εμπόρων ναρκωτικών. Εκεί αποθηκεύονταν οι μεγαλύτερες ποσότητες ναρκωτικών και από εκεί ξεκινούσε συνήθως η διακίνηση.

Όμως και άλλα μέλη της οργάνωσης είχαν ψευδώνυμα, μεταξύ αυτών ο «Κοντός», ο «Πίπης» και ο «Νίτσε».

Παρά το νεαρό της ηλικίας τους, ο αρχηγός και ο υπαρχηγός περιγράφονται ως σκληροί διακινητές. Μάλιστα, είχαν καθιερώσει «ποινολόγιο» για τα… άτακτα μέλη της οργάνωσης που μπορεί να παρέκκλιναν των εντολών τους. Εκτός από τη σωματική τιμωρία, υπήρχαν και χρηματικές ποινές, που τα μέλη τους αποκαλούσαν «χρέωμα» και λειτουργούσε ως μέσο πειθαρχικής συμμόρφωσης.

Οι συνομιλίες μέσω social media και ο τιμοκατάλογος

Στις μεταξύ τους επικοινωνίες χρησιμοποιούσαν το Instagram και το Signal. Μέσω των εφαρμογών αυτών, των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, αλλά και των φυσικών παρακολουθήσεων ταυτοποίηθηκαν από την Ασφάλεια Αττικής 263 αγοραπωλησίες ναρκωτικών.

Δέκα ευρώ πουλούσαν το ένα γραμμάριο χασίς και 50 ευρώ το ένα γραμμάριο κοκαΐνης.

Τα βίντεο με τα βασανιστήρια που ανέβαζαν στο διαδίκτυο

Στα social media, τα αρχηγικά μέλη ανέβαζαν τους εξευτελισμούς, αλλά και τους ξυλοδραμούς των ανήλικων μελών του κυκλώματος.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που δημοσίευσε η ΕΡΤ, κάνουν μπούλινγκ σε έναν ανήλικο. Τον αναγκάζουν να γονατίσει, τον χτυπάνε και τον υποχρεώνουν να καπνίσει τσιγάρο με έναν ιδιόμορφο τρόπο.

Δείτε το κλιπ:

Πώς η αστυνομία έφτασε στα ίχνη τους

Η αστυνομία έφτασε στα ίχνη της συμμορίας μετά από επώνυμη καταγγελία στην Ασφάλεια Αττικής, που έγινε τον περασμένο Οκτώβριο. Αμέσως, έγιναν επισυνδέσεις στα κινητά τηλέφωνα των αρχηγικών μελών της οργάνωσης. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αττικής, παρακολουθούσαν τις κινήσεις τους και κατέγραφαν τις συνομιλίες τους.

Οι διάλογοι της σπείρας που διακινούσε ναρκωτικά μέσα σε σχολεία της Νέας Φιλαδέλφειας, της Νέας Χαλκιδόνας και των Άνω Πατησίων, σοκάρουν.

Σε έναν από τους διαλόγους ακούγεται ένας από τους διακινητές να μιλά με ανήλικο που εκείνη την ώρα κάνει μάθημα στη τάξη του. Ο διακινητής ακούγεται να δίνει εντολή στον μαθητή να φύγει από το σχολείο και σε πέντε λεπτά να συναντηθούν.

Μέλος : Πού είσαι;

: Πού είσαι; Ανήλικος : Σχολείο.

: Σχολείο. Μέλος : Έξι του μήνα έχει διακόσια ευρώ να φέρεις να ξέρεις. Ωραία χωρίς πολλά πολλά μπρο, μην μου ζαλίζεις τα α@@@ έχω σχολείο έχω το ένα έχω το άλλο. Πηδάς τα κάγκελα. Πας παίρνεις ένα λεπτάκι και τσακίζεσαι και το φέρνεις εκεί στην πλατεία.

: Έξι του μήνα έχει διακόσια ευρώ να φέρεις να ξέρεις. Ωραία χωρίς πολλά πολλά μπρο, μην μου ζαλίζεις τα α@@@ έχω σχολείο έχω το ένα έχω το άλλο. Πηδάς τα κάγκελα. Πας παίρνεις ένα λεπτάκι και τσακίζεσαι και το φέρνεις εκεί στην πλατεία. Ανήλικος : Σε πόση ώρα;

: Σε πόση ώρα; Μέλος: Σε μαξ πέντε λεπτά να είσαι εκεί. Γιατί αν δεν είσαι σε πέντε λεπτά σου ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο, μπρο.

Σε άλλη συνομιλία έχει καταγραφεί διάλογος του 20χρονου αρχηγού με ανήλικο διακινητή, που συντόνιζε τους συνομήλικούς του, μέλη της σπείρας.

Αρχηγός : Ναι, ναι, τέλειωσαν;

: Ναι, ναι, τέλειωσαν; Ανήλικος : Ε, ναι …. αλβανικά… ε;

: Ε, ναι …. αλβανικά… ε; Αρχηγός : Δεν θέλετε άλλα;

: Δεν θέλετε άλλα; Ανήλικος : Θέλουμε.

: Θέλουμε. Αρχηγός : Τι;

: Τι; Ανήλικος : Ε, 50. Και μετά στην επόμενη 100.

: Ε, 50. Και μετά στην επόμενη 100. Αρχηγός; Το κατοστάρι το δίνουμε με έξι εμείς, αλλά για να είμαστε καλοί άνθρωποι σε εσάς με πέντε.

Ο «Αρχηγός» Φρατέλο και τα … μικρά

Ο «Αρχηγός», με το παρατσούκλι Φρατέλο, είναι ένας νεαρός 20 ετών με τα αρχικά Μ.Μ., με καταγωγή από την Αλβανία, που είχε αναλάβει όλον τον συντονισμό του κυκλώματος. Είναι αυτός που στρατολογεί νέα μέλη, δίνει εντολές για την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, με τα χρήματα να καταλήγουν μόνο στα χέρια του.

Είναι αυτός που απειλεί και εκβιάζει, κυρίως τους ανήλικους μαθητές όταν δεν πάνε με νερά του, τους οποίους αποκαλεί … μικρά.

Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος που αποκαλύπτει η «Ζούγκλα»:

Φρατέλο: Μην μου ζ@#$ς τα α#4@α, εγώ δεν είμαι ούτε ο Ο…, ούτε Σ…, όταν σου λέω αύριο, αύριο. Απλά θέλω να το πάω σε ένα φίλο μου, επειδή είναι σχολείο.

17χρονος: Εντάξει.

Φρατέλο: Ωραία, σε πέντε λεπτά να είσαι εκεί αδερφέ, άμα δεν είσαι σε 5 λεπτά ορκίζομαι θα σε σφάξω βλάκα, δεν σου κάνω πλάκα.

Οι απειλές για ξύλο ήταν διαρκείς στις περισσότερες συνομιλίες του, ενώ χρησιμοποιούσε μόνιμα υβριστικό λεξιλόγιο, κυρίως στους ανήλικους μαθητές.

Ο διάλογος με έναν ανήλικο μαθητή αποτυπώνει την … τακτική του:

17χρονος: Τώρα ακριβώς είμαι Φιλαδέλφεια, εκεί που είναι αυτό, λίγο πιο κάτω σε μία πλατεία.

Φρατέλο: Περιμένω εσένα 500 ώρες ρε μπ@στ@ρδ@, γ@$ω τη μάνα σου, την π@#$α, θα έρθεις εδώ τώρα γιατί θα σε δείρω πολύ άσχημα αδερφέ, θα σε κάνω τόπι στο ξύλο, τώρα, έλα τσακίσου και έλα τώρα, τώρα, σε δέκα λεπτά να είσαι εδώ, σου ορκίζομαι στη μάνα μου θα σε κάνω τόπι στο ξύλο ρε π@λι@μπ@στ@ρδ@. Ηλίθιε, έχω δουλειές σου λέω ρε γ@#$ ε, τελείωνε.

17χρονος: Εντάξει, συγγνώμη, γειά σας.

Ο Φρατέλο ονειρευόταν τη μεγάλη ζωή και με τα χρήματα από τα ναρκωτικά είχε σκοπό να αγοράσει ακόμα και BMW, ενώ η συμμορία είχε και στέκια, με το ένα από αυτά να το ονομάζουν… Ζούγκλα. Ήταν ένας πεζόδρομος που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Στρατηγού Δαγκλή και Βικέλα, στην Αθήνα.

Στο σπίτι του «Αρχηγού» εντοπίστηκε ακόμη και σιδερογροθιά, ενώ ανήλικος είχε μετατρέψει το υπόγειο του σπιτιού του σε «καβάτζα», δίνοντας τα κλειδιά και σε άλλα μέλη του κυκλώματος, προκειμένου να προμηθεύονται τα ναρκωτικά.

Διάλογος αποκαλύπτει τα όσα γίνονταν:

17χρονος: Απλά θα σου δώσω τα κλειδιά και φτιάξε εσύ μόνος σου, εντάξει;

«Υπαρχηγός»: Ναι, δώσε μου εσύ τα δύο κλειδιά.

17χρονος: Δεν μπορώ να στα δώσω εγώ, γιατί εγώ κάνω μάθημα. Απλά θα σου δώσω το κλειδί, πήγαινε βγάλ’ τα μόνος σου.