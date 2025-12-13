Συνελήφθη από δικυκλιστές αστυνομικούς ομάδας ΔΙ.ΑΣ., χθες το βράδυ συμμορία ανηλίκων που έκλεβαν ασύστολα.

Πρόκειται για δύο αγόρια και ένα κορίτσι που στην κατοχή τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1 ηλεκτρικό ποδήλατο, 18 ηλεκτρονικά τσιγάρα και 2 υγρά αναπλήρωσης καπνικού προϊόντος, τα οποία, όπως προέκυψε κατά την προανάκριση, αφαίρεσαν από κοινού απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας στην περιοχή του κέντρου, καθώς και ένα επιπλέον ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο εγκατέλειψαν.

Τα 2 ηλεκτρικά πατίνια αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους, αναζητούνται οι νόμιμοι κάτοχοι των έτερων κλοπιμαίων.

Τέλος, σημειώνεται ότι συνελήφθησαν συγγενικά πρόσωπα των προαναφερομένων για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Πηγή: Thestival