Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, στις 7 Δεκεμβρίου από αστυνομικούς της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, τέσσερις ανήλικοι, ηλικίας 13, 15 και 16 ετών, μέλη συμμορίας που διέπραττε κλοπές και ληστείες σε βάρος, κυρίως γυναικών, υπαλλήλων αρτοποιείων και περιπτέρων σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι, βραδινές ώρες της 7ης Δεκεμβρίου, προσέγγισαν 13χρονο στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας και με την άσκηση βίας του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο, ενώ ακόμα τον εξανάγκασαν να βγάλει την μπλούζα που φορούσε, την οποία και άρπαξαν.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, που κλήθηκαν στο σημείο, εντόπισαν τους κατηγορούμενους λίγο αργότερα στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ληστείας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία, τα μέλη της οποίας διαπράττουν διακεκριμένες κλοπές και ληστείες, τετελεσμένες, κατ’ επάγγελμα, κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία με σκοπό τον πορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Στη συνεχεία από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, προέκυψε ότι ο 15χρονος κατά μόνας ή από κοινού – κατά περίπτωση – με τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας, διέπραττε ληστείες και κλοπές σε βάρος κυρίως γυναικών υπαλλήλων αρτοποιείων και περιπτέρων, αφαιρώντας χρηματικά ποσά, τραπεζικές κάρτες και προσωπικά αντικείμενα.

Οι δράστες μετά την τέλεση των παραπάνω αξιόποινων πράξεων προέβαιναν σε ηλεκτρονικές αγορές με τη χρήση των τραπεζικών καρτών που έκλεβαν. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ., οι ανήλικοι προκειμένου να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις εγκληματικές τους πράξεις γίνονταν ιδιαίτερα βάναυσοι σε βάρος των θυμάτων τους.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί τέσσερις υποθέσεις ληστειών και κλοπών σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.