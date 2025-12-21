Της Λυδίας Παππά

Οι έξι μαθητές που είχαν ενταχθεί σε ομάδα η οποία πωλούσε ναρκωτικά ακόμα και μέσα σε σχολικά συγκροτήματα, ετοιμάζουν ήδη τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων την ερχόμενη Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου, καθώς σε βάρος τους έχει συνταχθεί ένα βαρύ κατηγορητήριο. Δρούσαν έχοντας αποκτήσει ακόμα και παρατσούκλια και λειτουργούσαν υπό τις εντολές του 20χρονου Αρχηγού που τους απειλούσε και με ξύλο.

Ο «Αρχηγός» Φρατέλο και τα … μικρά

Ο «Αρχηγός», με το παρατσούκλι Φρατέλο, είναι ένας νεαρός 20 ετών με τα αρχικά Μ.Μ., με καταγωγή από την Αλβανία, που είχε αναλάβει όλον τον συντονισμό του κυκλώματος. Είναι αυτός που στρατολογεί νέα μέλη, δίνει εντολές για την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, με τα χρήματα να καταλήγουν μόνο στα χέρια του.

Είναι αυτός που απειλεί και εκβιάζει, κυρίως τους ανήλικους μαθητές όταν δεν πάνε με νερά του, τους οποίους αποκαλεί … μικρά.

Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος που αποκαλύπτει η «Ζούγκλα»:

Φρατέλο: Μην μου ζ@#$ς τα α#4@α, εγώ δεν είμαι ούτε ο Ο…, ούτε Σ…, όταν σου λέω αύριο, αύριο. Απλά θέλω να το πάω σε ένα φίλο μου, επειδή είναι σχολείο.

17χρονος: Εντάξει.

Φρατέλο: Ωραία, σε πέντε λεπτά να είσαι εκεί αδερφέ, άμα δεν είσαι σε 5 λεπτά ορκίζομαι θα σε σφάξω βλάκα, δεν σου κάνω πλάκα.

Οι απειλές για ξύλο ήταν διαρκείς στις περισσότερες συνομιλίες του, ενώ χρησιμοποιούσε μόνιμα υβριστικό λεξιλόγιο, κυρίως στους ανήλικους μαθητές.

Ο διάλογος με έναν ανήλικο μαθητή αποτυπώνει την … τακτική του:

17χρονος: Τώρα ακριβώς είμαι Φιλαδέλφεια, εκεί που είναι αυτό, λίγο πιο κάτω σε μία πλατεία.

Φρατέλο: Περιμένω εσένα 500 ώρες ρε μπ@στ@ρδ@, γ@$ω τη μάνα σου, την π@#$α, θα έρθεις εδώ τώρα γιατί θα σε δείρω πολύ άσχημα αδερφέ, θα σε κάνω τόπι στο ξύλο, τώρα, έλα τσακίσου και έλα τώρα, τώρα, σε δέκα λεπτά να είσαι εδώ, σου ορκίζομαι στη μάνα μου θα σε κάνω τόπι στο ξύλο ρε π@λι@μπ@στ@ρδ@. Ηλίθιε, έχω δουλειές σου λέω ρε γ@#$ ε, τελείωνε.

17χρονος: Εντάξει, συγγνώμη, γειά σας.

Ο Φρατέλο ονειρευόταν τη μεγάλη ζωή και με τα χρήματα από τα ναρκωτικά είχε σκοπό να αγοράσει ακόμα και BMW, ενώ η συμμορία είχε και στέκια, με το ένα από αυτά να το ονομάζουν… Ζούγκλα. Ήταν ένας πεζόδρομος που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Στρατηγού Δαγκλή και Βικέλα, στην Αθήνα.

Οι Αρχές εντόπισαν 263 συναλλαγές ναρκωτικών, ακόμα και στην εξαήμερη εκδρομή Σχολείου στα Χανιά, με τον πραγματικό αριθμό όμως να είναι πολύ μεγαλύτερος.

Στο σπίτι του «Αρχηγού» εντοπίστηκε ακόμη και σιδερογροθιά, ενώ ανήλικος είχε μετατρέψει το υπόγειο του σπιτιού του σε καβάτζα, δίνοντας τα κλειδιά και σε άλλα μέλη του κυκλώματος, προκειμένου να προμηθεύονται τα ναρκωτικά.

Διάλογος αποκαλύπτει τα όσα γίνονταν:

17χρονος: Απλά θα σου δώσω τα κλειδιά και φτιάξε εσύ μόνος σου, εντάξει;

«Υπαρχηγός»: Ναι, δώσε μου εσύ τα δύο κλειδιά.

17χρονος: Δεν μπορώ να στα δώσω εγώ, γιατί εγώ κάνω μάθημα. Απλά θα σου δώσω το κλειδί, πήγαινε βγάλ’ τα μόνος σου.