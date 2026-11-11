Συντονισμένη επιχείρηση ευρείας κλίμακας από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής οδήγησε στην πλήρη αποδόμηση εκτεταμένου εγκληματικού δικτύου διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στο Ζεφύρι.

Στην επιχείρηση επιστρατεύτηκαν ειδικές δυνάμεις της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ και της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., με τη συνδρομή εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου και εναέρια επιτήρηση από drone. Ο απολογισμός της δράσης κατέγραψε 36 συλλήψεις μελών της οργάνωσης.

Οικογενειακές «φαμίλιες» πίσω από το εμπόριο ουσιών

Σημαντικό μέρος των συλληφθέντων συνδέεται με στενούς συγγενικούς δεσμούς. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 43χρονης μητέρας, η οποία κατηγορείται ότι δρούσε από κοινού με τους τρεις γιους της —ανάμεσά τους ο 24χρονος γνωστός ως «Τζέκος» και ο 19χρονος αποκαλούμενος «Νάσος»— καθώς και την έγκυο κόρη της, η οποία διακομίστηκε σε νοσοκομειακή μονάδα.

Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης μία 18χρονη που άκουγε στο παρατσούκλι «Μπουμπού», μια 44χρονη με το ψευδώνυμο «Φιλιώ», η 30χρονη αδελφή της γνωστή στον κύκλο των συναλλαγών ως «Άννα» ή «Βενετία», καθώς και η 66χρονη μητέρα τους.

Η άρση απορρήτου και τα 12 σπίτια-φρούρια

Η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση ξεκίνησε στα τέλη του περασμένου Μαΐου, όταν περιήλθαν στις Αρχές πληροφορίες και τηλεφωνικοί αριθμοί εμπλεκομένων προσώπων. Μέσω της άρσης τηλεφωνικού απορρήτου και της διακριτικής παρακολούθησης, διακριβώθηκε ότι το επίκεντρο των δοσοληψιών αποτελούσαν τουλάχιστον 12 οικίες στο Ζεφύρι. Παρότι ο σκληρός πυρήνας αποτελούνταν από οικογένειες Ρομά, στη σπείρα εντάσσονταν και άτομα εκτός αυτής της κοινότητας, αναλαμβάνοντας υποστηρικτικούς ρόλους.

Οι αστυνομικοί κατέγραψαν τουλάχιστον 396 παράνομες συναλλαγές με τοξικοεξαρτημένα άτομα που προσέγγιζαν καθημερινά το σημείο. Τα επίμαχα κτήρια είχαν μετατραπεί σε πραγματικά οχυρά. Διέθεταν θωρακισμένες θύρες, σιδερένια κιγκλιδώματα, κάμερες ασφαλείας, ψηλούς περιμετρικούς τοίχους και συρματοπλέγματα, ενώ μέλη του κυκλώματος επιτηρούσαν αδιάκοπα τον κεντρικό δρόμο για να εντοπίζουν έγκαιρα τυχόν αστυνομική παρουσία.

Αυτόνομες ομάδες και «καβάτζες» σε οικόπεδα

Σε κάθε ένα από τα 12 οικήματα επιχειρούσε συγκεκριμένη υποομάδα, μοιράζοντας ρόλους και βάρδιες.

Για να περιορίσουν τον κίνδυνο σε περίπτωση εφόδου, τα μέλη απέφευγαν να κρατούν μεγάλες ποσότητες εντός των σπιτιών, κρύβοντας τα ναρκωτικά σε γειτονικούς υπαίθριους χώρους και οικόπεδα. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής παρακολούθησης ακινητοποιήθηκαν 24 πελάτες αμέσως μετά την έξοδό τους από τα σημεία πώλησης, έχοντας πάνω τους τις απαγορευμένες ουσίες.

Χειρόγραφα κιτάπια, παραποιημένα οχήματα και τιμαλφή

Στους χώρους των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δίκυκλα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, των οποίων οι αριθμοί πλαισίου και κινητήρα είχαν αποξεστεί και παραποιηθεί.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί βρήκαν ιδιόχειρες σημειώσεις όπου αναγράφονταν ονόματα χρηστών δίπλα σε χρηματικά ποσά, λειτουργώντας ως λογιστικά κατάστιχα των δοσοληψιών, καθώς και χρυσαφικά, ανάμεσά τους ένα βραχιόλι-ταυτότητα, βυζαντινό μενταγιόν με χρυσή αλυσίδα και μενταγιόν σε μορφή χρυσής λίρας.

Το χρονικό του εντοπισμού της σπείρας και η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ.

Νωρίτερα, η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που είχε μετατρέψει 12 σπίτια στο Ζεφύρι σε οργανωμένο κέντρο διακίνησης ναρκωτικών, συλλαμβάνοντας συνολικά 36 άτομα, πολλά εκ των οποίων συνδέονται με συγγενικούς δεσμούς.

Η ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, με τη συμμετοχή δυνάμεων της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ, της ομάδας ΔΙΑΣ, καθώς και τοπικών τμημάτων ασφαλείας, ενώ στις έρευνες επιστρατεύτηκαν ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος και drone.

Από την πολύμηνη προανακριτική έρευνα διαπιστώθηκαν τουλάχιστον 396 περιπτώσεις αγοραπωλησίας ναρκωτικών ουσιών.

Βίντεο από την έφοδο της ΕΛΑΣ σε κατοικία του κυκλώματος:

Πώς δρούσε η οργάνωση

Η οργάνωση είχε αναπτύξει τη δραστηριότητά της τουλάχιστον από τον Μάιο του 2026, υιοθετώντας συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας:

Τα 12 οικήματα λειτουργούσαν συνδυαστικά και συμπληρωματικά.

Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες επικοινωνούσαν πρώτα τηλεφωνικά με μέλη της σπείρας και στη συνέχεια κατευθύνονταν στα επιμέρους σημεία παραλαβής.

Η κίνηση ήταν διαρκής, γεγονός που αποτυπώνεται από τον έλεγχο και τη σύλληψη 24 ατόμων που εντοπίστηκαν να αποχωρούν από τα σπίτια έχοντας στην κατοχή τους ναρκωτικά.

«Φρούρια» με κάμερες, συρματοπλέγματα και κρυψώνες

Προκειμένου να αποτρέπουν τις αιφνιδιαστικές αστυνομικές επεμβάσεις, τα μέλη του κυκλώματος είχαν θωρακίσει τα κτήρια.

Είχαν τοποθετήσει ενισχυμένες πόρτες ασφαλείας, ψηλούς περιμετρικούς τοίχους, καγκελόπορτες με συρματοπλέγματα και κάμερες ασφαλείας, ενώ τσιλιαδόροι επόπτευαν τους γύρω δρόμους.

Επιπλέον, πέρα από τους εσωτερικούς χώρους, οι ποσότητες των ναρκωτικών αποκρύπτονταν σε παρακείμενα οικόπεδα και ακάλυπτους χώρους.

Τα ευρήματα των ερευνών

Κατά τις εφόδους και τις έρευνες στα 12 σπίτια βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

95 γραμμάρια ηρωίνης

20 γραμμάρια κοκαΐνης

46 γραμμάρια άγνωστης ουσίας σε λευκή σκόνη

47 φυσίγγια

18 κάμερες παρακολούθησης και 4 καταγραφικά μηχανήματα

5 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

1 αεροβόλο πιστόλι και 1 σιδερογροθιά

5 κινητά τηλέφωνα και ιδιόχειρες σημειώσεις

Σε βάρος των 36 συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και για παραβάσεις του νόμου περί όπλων και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.