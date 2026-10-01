Σοκ προκαλεί οπτικό υλικό που κατέγραψε επίθεση δύο νεαρών σε βάρος 60χρονης στην Κηφισιά. Στο βίντεο φαίνονται δύο άνδρες να πλησιάζουν τη γυναίκα, να τη ρίχνουν βίαια στο οδόστρωμα και να επιχειρούν να της αφαιρέσουν την αλυσίδα από τον λαιμό.

Πρόκειται για εγκληματική ομάδα που στοχοποιούσε κυρίως ηλικιωμένες γυναίκες στο Μαρούσι και την Κηφισιά.

Παρά τις κραυγές της γυναίκας, οι δράστες επέμεναν, χωρίς, ωστόσο, να καταφέρουν τελικά να αποσπάσουν το κόσμημα, με αποτέλεσμα να τραπούν σε φυγή. Λίγο αργότερα, ένας διερχόμενος οδηγός και μια κάτοικος της περιοχής έσπευσαν να βοηθήσουν την τρομοκρατημένη 60χρονη, η οποία τους περιέγραψε την άγρια επίθεση που δέχτηκε.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δράστες, ένας 17χρονος και ένας 19χρονος, που έχουν ήδη συλληφθεί, καθώς και ένας ακόμη συνεργός που αναζητείται— είχαν συγκροτήσει συμμορία τους τελευταίους μήνες. Παρακολουθούσαν ηλικιωμένες γυναίκες που κινούνταν πεζές στους δρόμους, τις πλησίαζαν αίφνης, τις έριχναν στο έδαφος και τις λήστευαν, αποσπώντας με τη βία κυρίως χρυσές αλυσίδες πριν εξαφανιστούν.

Η παράνομη δράση τους έληξε το βράδυ της προηγούμενης Τετάρτης στο κέντρο της Κηφισιάς, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τους δύο νεαρούς και τους έκριναν ύποπτους. Όταν τους κατηύθυναν σήμα για έλεγχο, εκείνοι αρνήθηκαν να συμμορφωθούν, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή τους και την προσαγωγή τους στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, όπου και ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή τους στις αλλεπάλληλες επιθέσεις στα βόρεια προάστια.