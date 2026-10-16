Σκηνές κινηματογραφικής διάρρηξης εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (16/10) στην Παραλία Αυλίδας, όταν ομάδα 8 ατόμων εισέβαλε σε κοσμηματοπωλείο, χρησιμοποιώντας σκαπτικό μηχάνημα JCB που πήραν από κοντινή μάντρα, για να γκρεμίσουν τη βιτρίνα του καταστήματος.

Οι θρασύτατοι δράστες έφτασαν στο σημείο τις 2.30 τα ξημερώματα και, χρησιμοποιώντας το σκαπτικό μηχάνημα, κατέστρεψαν τη βιτρίνα του κοσμηματοπωλείου, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Στη συνέχεια εισέβαλαν στο εσωτερικό του καταστήματος, από όπου αφαίρεσαν κοσμήματα και τιμαλφή, πριν τραπούν σε φυγή.

Κατά τη διάρκεια της διάρρηξης ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός, ενώ κάτοικοι της περιοχής αντιλήφθηκαν τις ύποπτες κινήσεις και ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία.

Ωστόσο, οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν με ΙΧ αυτοκίνητο, πριν εντοπιστούν από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου έχει υποβάλει μήνυση κατά αγνώστων, με τις αστυνομικές Αρχές να διεξάγουν έρευνες για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών.

Η θρασύτατη διάρρηξη έχει προκαλέσει αναστάτωση στην περιοχή, με τις έρευνες των Αρχών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: eviaonline