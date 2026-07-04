Ένα καλά οργανωμένο σχέδιο δράσης, με κλεμμένα αυτοκίνητα και καλυμμένα χαρακτηριστικά, επιστράτευαν τα μέλη εγκληματικής ομάδας που έβαζαν στο στόχαστρο κοσμηματοπωλεία στην Αττική, σπάζοντας βιτρίνες ή παραβιάζοντας ρολά ασφαλείας για να αφαιρέσουν πολύτιμα χρυσά κοσμήματα.

Η αποδόμηση της σπείρας, η οποία είχε αποκομίσει λεία που αγγίζει τις 370.000 ευρώ, επιτεύχθηκε μετά από ευρεία επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν εννιά άτομα, (ηλικίας 21 έως 45 ετών), ενώ έχει ταυτοποιηθεί και καταζητείται ακόμη ένας συνεργός.

Ο τρόπος δράσης (Modus Operandi)

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., η εγκληματική ομάδα είχε ξεκινήσει τη δραστηριότητά της τουλάχιστον από τις αρχές του 2026, χρησιμοποιώντας ως βάση και ορμητήριο έναν οικισμό στον Άνω Κορυδαλλό. Η μεθοδολογία τους περιλάμβανε συγκεκριμένα στάδια:

Προπαρασκευή

Εντόπιζαν τα καταστήματα που αποτελούσαν υποψήφιους στόχους και στη συνέχεια έκλεβαν οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούσαν τόσο για τη μετάβαση, όσο και για τη διαφυγή τους από τα σημεία των διαρρήξεων.

Μέτρα κάλυψης

Φορούσαν σκουρόχρωμα ρούχα, κουκούλες και γάντια, ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους από τις κάμερες.

Διαφυγή

Μετά τα χτυπήματα, άφηναν τα κλεμμένα οχήματα κοντά στο ορμητήριό τους και εξαφανίζονταν με άλλα μεταφορικά μέσα.

Διοχέτευση κλοπιμαίων

Τα κοσμήματα κατέληγαν σε συνεργό τους στα Άνω Λιόσια, ο οποίος είχε αναλάβει να τα διοχετεύσει στη μαύρη αγορά και να μοιράσει τα κέρδη στα μέλη της σπείρας.

Τα ευρήματα και ο απολογισμός των ερευνών

Μέχρι στιγμής, η αστυνομική έρευνα έχει οδηγήσει στην εξιχνίαση έξι κλοπών από κοσμηματοπωλεία και επτά κλοπών οχημάτων σε περιοχές όπως ο Κορυδαλλός, η Νίκαια, το Μοσχάτο και άλλα σημεία της Αττικής.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των κατηγορουμένων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

Το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ.

Πλήθος κοσμημάτων και ο ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε στις διαρρήξεις.

11 κινητά τηλέφωνα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως «επιχειρησιακά».

5 οχήματα που χρησιμοποιούσε η συμμορία για τις μετακινήσεις της.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε βαρύτατη δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία, διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος).