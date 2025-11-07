Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Δεκτή έκανε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο την παράσταση των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών στη δίκη των δύο ελεγκτών της Αρχής Διαφάνειας κατηγορουμένων για παράβαση καθήκοντος σχετικά με το πόρισμα που συνέταξαν για την καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου της σύμβασης 717 της ΕΡΓΟΣΕ.

«Το δικαστήριο απορρίπτει τις αντιρρήσεις και δέχεται την παράσταση» είπε ο πρόεδρος, ο οποίος παράλληλα ανακοίνωσε ότι η δίκη αναβάλλεται προκείμενου να κληθεί και να παρασταθεί προς Υποστήριξη της Κατηγορίας το Δημόσιο. «Από τη στιγμή που έλασσον δεν μπορεί να μην παρασταθεί για το μείζον» είπε.

Η δίκη αναβλήθηκε για τις 3 Μαρτίου.

Νωρίτερα, η εισαγγελέας ζήτησε να μην γίνει δεκτή η παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας των συγγενών θυμάτων των Τεμπών, κρίνοντας ότι «δεν προκύπτει άμεση ζημία των συγγενών» από τις ενέργειες των δύο ελεγκτών.

Όπως είπε, «δεν είναι αντικείμενο της δίκης η καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου», συμπληρώνοντας ότι το συγκεκριμένο θέμα ήταν κρίσιμο για την κύρια υπόθεση και για αυτό αναζήτησε το πόρισμα των δύο ελεγκτών ο ανακριτής, ώστε να διερευνήσει αν η καθυστέρηση εκτέλεσης της 717 συνδέεται με το δυστύχημα. «Δεν είναι αντικείμενο της παρούσας δίκης η καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου» είπε η εισαγγελέας, η οποία τόνισε ότι στην υπόθεση των δύο ελεγκτών «παθόν είναι το Δημόσιο».

Η πλευρά των συγγενών στις δευτερολογίες των εκπροσώπων της, αντέτεινε: «Καλείστε, κύριε πρόεδρε, να αντιμετωπίσετε το εξής παράδοξο: Να αποβάλλετε εμάς, άμεσα ζημιωθέντες, από αυτά τα έδρανα και να έχετε στα έδρανα της υπεράσπισης το Δημόσιο».

Ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους στη δευτερολογία του, επανέλαβε ότι δεν έχει σχέση η δίκη των ελεγκτών με τον πόνο για τις απώλειες τους.

Η τοποθέτηση του συνηγόρου των κατηγορουμένων προκάλεσε αντιδράσεις στην πλευρά των συγγενών.

Ο συνήγορος είπε ότι «το Δημόσιο έκανε στάθμιση συμφερόντων. Δεν αποδόθηκε πειθαρχική ευθύνη στους δύο ελεγκτές και επομένως μπορούσε η Αρχή να ζητήσει να εκπροσωπηθούν από το Νομικό Σύμβουλο του Κράτους».

Κατά τη διάρκεια των δευτερολογιών των συνηγόρων, ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, που έχασε τη μητέρα του στα Τέμπη, εκνευρίστηκε με την τοποθέτηση του συνηγόρου των κατηγορουμένων, φωνάζοντας: «Ντροπή σας. Πήρα τη μάνα μου διαμελισμένη και μιλάς έτσι; Αντί να κοιτάς χαμηλά;».

Ο πρόεδρος ζήτησε να βγει εκτός δικαστικής αίθουσας γιατί «εδώ διεξάγεται δίκη». «Να τη χαίρεστε!» σχολίασε ο Αντώνης Ψαρόπουλος, που ακολούθησε τον κ. Ελευθεριάδη εκτός της δικαστικής αίθουσας.