Με ζητούμενο αν το δικαστήριο θα κάνει δεκτή ή όχι την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, που δήλωσαν οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, ξεκίνησε σήμερα στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο η δίκη των δύο ελεγκτών της Αρχής Διαφάνειας για παράβαση καθήκοντος, σε σχέση με τον έλεγχο που διενήργησαν το 2020 για την υλοποίηση της Σύμβασης 717 της ΕΡΓΟΣΕ.

Στο δικαστήριο είναι παρόντες στο εδώλιο οι δύο κατηγορούμενοι, στους οποίους καταλογίζεται ότι άσκησαν πλημμελή έλεγχο στους υπεύθυνους της ΕΡΓΟΣΕ για τις πολύχρονες καθυστερήσεις στην εκτέλεση του κρίσιμου έργου για την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου, κρίνοντας ότι δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες αρμοδίων. Παρόντες είναι, επίσης, στη δικαστική αίθουσα και αρκετοί από τους συγγενείς των θυμάτων από την τραγωδία των Τεμπών. Ανάμεσά τους οι Παύλος Ασλανίδης, Πάνος Ρούτσι, Αντώνης Ψαρόπουλος -που παρίσταται και ως δικηγόρος- και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους.

Οι δύο ελεγκτές εκπροσωπούνται στη δίκη από Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, γεγονός που σχολίασε μάλιστα, ο πρόεδρος της έδρας λέγοντας: «Πώς κι έτσι; Η παράβαση καθήκοντος στρέφεται κατά του Δημοσίου».

Οι συγγενείς των θυμάτων δήλωσαν στο δικαστήριο ότι επιθυμούν να παραστούν προς υποστήριξη της κατηγορίας, εκθέτοντας μία σειρά λόγων ανάμεσά τους και η αιτιώδης συνάφεια της δίκης με την απώλεια ζωών στο δυστύχημα των Τεμπών και την ασφάλεια του δικτύου.

Η ανακοίνωση των συγγενών θυμάτων των Τεμπών

Σε σχετική ανακοίνωσή τους οι συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών αναφέρουν:

«Από το 2018 ξεκίνησε από το τότε Σ.Ε. Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης η διερεύνηση, στο πλαίσιο δικογραφίας που είχε σχηματιστεί από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, για απιστία επίορκων δημοσίων υπαλλήλων της ΕΡΓΟΣΕ, λόγω καθυστερήσεων στην υλοποίηση της σύμβασης 717/2014 «Ανάταξη και Αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας του άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας». Η έρευνα αρχικά ανατέθηκε στην Επιθεωρήτρια Μαγδαληνή Γεροντίδου, από την οποία όμως, στη συνέχεια, σκοπίμως (;) αφαιρέθηκε και ανατέθηκε τον Μάιο του 2021 στους Ελεγκτές Χρήστο Σπηλιωτόπουλο και Δημήτριο Τραπεζιώτη.

Οι ανωτέρω ελεγκτές, παρά τη διαπίστωση σωρείας αντισυμβατικών και παράνομων πράξεων, κατέληξαν με το πόρισμα τους, αυθαίρετα και αντιφατικά, στην ανεπίτρεπτη και παράνομη αξιολογική κρίση ότι δεν πρέπει να ασκηθούν ποινικές διώξεις κατά των ανωτέρω επίορκων υπαλλήλων της ΕΡΓΟΣΕ. Αποτέλεσμα του πορίσματός τους ήταν η υπόθεση να τεθεί αρχικά στο αρχείο από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Η παράνομη συμπεριφορά των δύο ελεγκτών συνέβαλε στην ακόμη μεγαλύτερη καθυστέρηση της υλοποίηση της σύμβασης 717/2014, με τελικό αποτέλεσμα την εγκληματική σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών στα Τέμπη και το θάνατο 57 ανθρώπων, γεγονότα που δεν θα είχαν επέλθει εάν οι ανωτέρω δύο ελεγκτές είχαν αναδείξει εγκαίρως, ως όφειλαν, την παράνομη συμπεριφορά των αρμόδιων υπαλλήλων της ΕΡΓΟΣΕ.

Παρ’ όλα αυτά την Παρασκευή 7.11.25 οι ανωτέρω δύο ελεγκτές δικάζονται, μετά από αναβολή, όχι για κακούργημα αλλά για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, δικαιώνοντας έτσι και την πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Αδειλίνη, η οποία, όταν στις 12-12-2023 της θέσαμε το θέμα της σχέσης της σύμβασης 717 με το έγκλημα των Τεμπών, δεν δίστασε να μας αντικρούσει με το αποπροσανατολιστικό κυβερνητικό αφήγημα «τι σχέση μπορεί να έχει η σύμβαση 717 με τη θανατηφόρα σύγκρουση»! Εν όψει των ανωτέρω θα δηλώσουμε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά των δύο ελεγκτών, ώστε να τιμωρηθούν για τις κακουργηματικές στην πραγματικότητα ενέργειές τους, δεδομένου ότι οι σκόπιμες εγκληματικές ενέργειές τους οδήγησαν στο θάνατο τους αγαπημένους μας.

Οι συγγενείς των θυμάτων: Γκανίδου Δέσποινα, Παπάζογλου Λυσσίμαχος, Βασάρα Ελένη, Τσακλίδης Γεώργιος, Χατζηβασιλείου Νικόλαος, Φιοριάν Γαβριέλα, Παπαγγελής Ηλίας, Ντόλκα Μαρία, Παυλίδου Έλλη, Παυλίδης Βασίλειος, Παυλίδης Σωκράτης, Χούπας Χρήστος, Γκοντούλη Ασημίνα, Ψαρόπουλος Αντώνιος, Ελευθεριάδης Θεόδωρος, Ασλανίδης Παύλος, Λαζαρίδου Νικολέτα, Ασλανίδης Ιωάννης, Ασλανίδης Άγγελος, Μπέζας Δημήτριος, Κοκάλα Φωτεινή, Χατζηχαραλάμπους Βασίλειος, Γεωργακοπούλου Περσεφόνη, Χατζηχαραλάμπους Ανδρέας, Ανδρεάδου Κανέλα, Καρασάββας Αντώνιος, Καρασάββα Ζαφειρώ, Τιλκερίδης Χρήστος, Παπαπέτρου Πέτρα, Τιλκερίδης Δημήτριος, Τιλκερίδης Λουκάς.

Ένταση με δηλώσεις του Νομικού Συμβούλου του Κράτους για «απαράδεκτη παράσταση από τους συγγενείς των θυμάτων»

Ο συνήγορος των ελεγκτών διατύπωσε αντιρρήσεις στη δήλωση των συγγενών. «Όλοι πενθούμε -είπε- αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με τη δικονομική μας τάξη. Πρέπει να δηλώνεται η αξιόποινη πράξη και ο αιτιώδης σύνδεσμος. Τίθεται ζήτημα αν υπάρχει ζημία των συγγενών και κυρίως αν υπάρχει άμεση ζημία», είπε ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, σημειώνοντας ότι στην παρούσα δίκη «πληττόμενο αγαθό είναι η καθαρότητα της δημόσιας υπηρεσίας. Απαραδέκτως δηλώνουν παράσταση και πρέπει να αποβληθούν καθώς θα δημιουργηθεί πρόβλημα ακυρότητας».

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των συγγενών τοποθετήθηκαν, λέγοντας ότι «η παράνομη συμπεριφορά των κατηγορούμενων βρίσκεται σε άμεση σχέση και σε αιτιώδη σύνδεσμο με το δυστύχημα, κάτι που αναφέρεται σαφώς στο κατηγορητήριο για το πολύνεκρο δυστύχημα».

«Γιατί το Δημόσιο δεν παρίσταται κατά των κατηγορουμένων; Χάσαμε 57 ανθρώπους»

Όπως τόνισαν οι συγγενείς των θυμάτων από την τραγωδία στα Τέμπη, «στη συγκεκριμένη περίπτωση βλάπτονται και ιδιωτικά αγαθά, πλην της βλάβης του Δημοσίου, σχετικά με την ομαλή διεξαγωγή της υπηρεσίας. Μας προξενεί εντύπωση ότι το Δημόσιο δεν παρίσταται κατά των κατηγορούμενων. Αν είχαν διεξαγάγει ορθώς τα καθήκοντά τους και είχαν αποδοθεί ευθύνες κατά των υπευθύνων της ΕΡΓΟΣΕ, θα είχαν ληφθεί διορθωτικά μέτρα για την ασφάλεια των συγκοινωνιών. Η συμπεριφορά τους προξένησε διακινδύνευση για την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου και απώλεια ζωών».

Οι συγγενείς δήλωσαν ότι θεωρούν πως με την αξιολόγηση των κατηγορούμενων υπήρξε αποποινικοποίηση των ευθυνών των αρμοδίων. «Δημιουργήθηκε ένα κλίμα εφησυχασμού, συνεχίστηκε η αιτιολόγηση της καθυστέρησης του έργου και τα τραγικά αποτελέσματα είναι γνωστά: Χάσαμε 57 ανθρώπους», επεσήμαναν. «Το Δημόσιο θα έπρεπε να είναι σύμμαχος μας», υπογράμμισαν, υποβάλλοντας αίτημα να παρασταθεί το Δημόσιο στην υποστήριξη της κατηγορίας.

Πώς βγήκαν … λάδι οι ελεγχόμενοι για τη σύμβαση 717

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο έλεγχος των δύο κατηγορουμένων της ΕΑΔ ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021, με τους ελεγκτές να διαπιστώνουν στην πορισματική αναφορά που συνέταξαν «αναντίρρητα σημειωθείσες καθυστερήσεις των ανωτέρω οργάνων της ΕΡΓΟΣΕ» στην εκτέλεση του έργου, με επιβάρυνση 3,3 εκατομμυρίων ευρώ του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για το διάστημα 1ης Φεβρουαρίου 2019 έως 31 Οκτωβρίου 2020. Πλην, όμως, οι κατηγορούμενοι έκριναν ότι «δεν θα πρέπει να αποδοθούν ποινικές ευθύνες στα όργανα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής της ΕΡΓΟΣΕ», διαπιστώνοντας ότι όλα αυτά συνέβησαν «χωρίς πρόθεση» των ελεγχόμενων.

Η δικογραφία για την υπόθεση σχηματίστηκε μετά την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη σύμβαση 717 και τις πολυετείς καθυστερήσεις εκτέλεσης του κρίσιμου έργου. Με την ολοκλήρωση της έρευνας, οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς άσκησαν κακουργηματικές διώξεις σε 23 πρόσωπα (στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ, της κοινοπραξίας που ανέλαβε το έργο και άλλους) και ζήτησαν να ερευνηθεί ο ρόλος των δύο ελεγκτών. Έτσι σχηματίστηκε δικογραφία και διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση, η οποία κατέληξε στην άσκηση ποινικής δίωξης για παράβαση καθήκοντος σε βάρος των δύο ελεγκτών, που κάθονται σήμερα στο εδώλιο.

Η αποκάλυψη της Μαρίας Καρυστιανού στον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο για την λαθροχειρία στην Ευρωπαϊκή εισαγγελία

Για την προσπάθεια να ξεγελαστεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μίλησε χθες στον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο και στη «Ζούγκλα» η Μαρία Καρυστιανού, αποκαλύπτοντας ότι με πρωτοβουλία του ελληνικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και συγκεκριμένα της Εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου, επιχειρήθηκε εκούσια παραπλάνηση της Λάουρα Κοβέσι και κατ’ επέκταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η Μαρία Καρυστιανού στη συνέντευξή της είπε ότι με μία παραπλανητική εισήγηση η Πόπη Παπανδρέου επιχείρησε να παρασύρει την Ευρωπαία Εισαγγελέα, ώστε να μην προβεί σε ελέγχους για διασπάθιση δημοσίου χρήματος στην υπόθεση της Σύμβασης 717. Μάλιστα, ως παραπλανητικό επιχείρημα χρησιμοποιήθηκε ψευδώς ο ισχυρισμός πως όλα τα αδικήματα για το συγκεκριμένο ζήτημα έχουν παραγραφεί.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από τη συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού στον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο: