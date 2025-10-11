Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται η διπλή δολοφονία που συγκλόνισε τη Φοινικούντα, με τον δράστη να διαφεύγει από τον τόπο του εγκλήματος οδηγώντας ένα λευκό σκούτερ, του οποίου η πινακίδα είχε καλυφθεί. Οι αναλυτές του Τμήματος Ανθρωποκτονιών θεωρούν ότι αυτή η απροσεξία μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη, για την ταυτοποίησή του.

Η διαδρομή του εκτελεστή, σύμφωνα με στοιχεία από κάμερες ασφαλείας, ξεκίνησε από τη Φοινικούντα. Έπειτα, ο άνδρας φαίνεται να πέρασε από την Κυπαρισσία και την Παλαιά Εθνική Οδό, αποφεύγοντας τους μεγάλους οδικούς άξονες και τα διόδια.

Καταγράφηκε να ανεφοδιάζεται σε πρατήρια καυσίμων στην Κυπαρισσία και την Κόρινθο, όπου και εντοπίστηκε από κάμερες. Στη συνέχεια, μπήκε στην Αθήνα μέσω των δυτικών προαστίων, όπου και χάθηκαν τα ίχνη του.

Η επιλογή εναλλακτικών και ελάχιστα γνωστών διαδρομών υποδηλώνει έναν στοιχειώδη σχεδιασμό, ωστόσο οι Αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης δεν ήταν επαγγελματίας. Η επιπολαιότητα, όπως η χρήση προσωπικού οχήματος με καλυμμένες πινακίδες και τα περάσματα από σημεία με κάμερες, οδηγούν στην εκτίμηση πως πρόκειται για άτομο με περιορισμένη εμπειρία.

Παράλληλα, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο το έγκλημα να αποτελεί εκτέλεση συμβολαίου θανάτου, καθώς το θύμα – ένας 68χρονος άνδρας – είχε τροποποιήσει τη διαθήκη του μόλις τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του, αφήνοντας σημαντική περιουσία σε τρεις κληρονόμους.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. περιπλέκεται, καθώς οι κάμερες ασφαλείας που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, κατέγραψαν τη διαδρομή διαφυγής του δράστη, αποκαλύπτοντας ότι ο τελικός προορισμός του ήταν η Αθήνα. Η πληροφορία αυτή προκάλεσε έκπληξη στους ερευνητές της Ασφάλειας Καλαμάτας και του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, αφού κανείς δεν ανέμενε πως ο δολοφόνος θα διένυε πάνω από επτά ώρες οδήγησης μέσα στη νύχτα, αποφεύγοντας μπλόκα και κάμερες υψηλής ευκρίνειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καταζητούμενος ακολούθησε επαρχιακούς δρόμους και έκανε πολλές παρακάμψεις, προκειμένου να αποφύγει σημεία ελέγχου και επιτήρησης.

Τα ίχνη του χάνονται στην πρωτεύουσα, με τις Αρχές να εστιάζουν τώρα στην προσπάθεια εντοπισμού πρόσθετου υλικού από κάμερες ασφαλείας, ώστε να ανακτήσουν οπτική επαφή με τη διαδρομή του μέσα στην πόλη. Υπάρχει έντονος φόβος ότι ο δράστης ενδέχεται να εκμεταλλευτεί την ανωνυμία και την πυκνή δόμηση της Αθήνας, για να εξαφανιστεί ή ακόμα και να επιχειρήσει διαφυγή από τη χώρα.

Το πιθανότερο σενάριο, ωστόσο, είναι ότι έχει κρυφτεί σε κάποιο διαμέρισμα, γνωρίζοντας πως οι Αρχές έχουν εντοπίσει το δρομολόγιο διαφυγής του. Την ίδια ώρα, η ΕΛ.ΑΣ. προσπαθεί να χαρτογραφήσει και τη διαδρομή που ακολούθησε ο δράστης πριν από την επίθεση, ελπίζοντας να βρει πλάνα ημέρας, όπου πιθανόν να διακρίνονται καλύτερα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του ή του οχήματός του.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ φαινόταν να γνώριζε ότι απειλείται, καθώς συνέταξε διαθήκη μόλις τρεις ημέρες πριν από την επίθεση.

Η φράση της διαθήκης του «σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου μου επιθυμώ…» δείχνει ότι φοβόταν για τη ζωή του. Οι αστυνομικοί θεωρούν πιθανόν να προετοίμαζε ακόμα και τη φυγή του από τη Φοινικούντα, αλλά για άγνωστο λόγο δεν είχε κάνει καταγγελία στις Αρχές για τις απειλές που δεχόταν.

Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις έρευνες να κινούνται πλέον σε διπλό επίπεδο: Την ταυτοποίηση και εντοπισμό του δράστη, και την ανίχνευση του ή των εντολέων της δολοφονίας, εφόσον επιβεβαιωθεί το σενάριο του πληρωμένου εκτελεστή.