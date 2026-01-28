Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, αμέσως μετά την άφιξη του στη Θεσσαλονίκη και κατόπιν έντονης επιθυμίας του, επισκέφθηκε το Γήπεδο του ΠΑΟΚ, στην Τούμπα, όπου άφησε 7 λευκά τριαντάφυλλα στην μνήμη των 7 νέων, οπαδών της ομάδος, που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα που συνέβη χθες στη Ρουμανία.

Τον κ. Βαρθολομαίο συνόδευε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος.

Συγκινημένος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, εξέφρασε τα συλλυπητήρια και την συμπαράσταση του ιδίου και της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως προς τους γονείς και τους συγγενείς τους, καθώς και προς τη διοίκηση και τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Έκανε δε γνωστό ότι την ερχόμενη Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου, μετά τη χοροστασία του στον Ι. Ναό των Τριών Ιεραρχών, θα τελέσει Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των 7 νέων, αλλά και των 5 βιοπαλαιστριών γυναικών που έχασαν την ζωή τους, την περασμένη Δευτέρα, από την φονική πυρκαγιά σε εργοστάσιο των Τρικάλων.

Ο κ. Βαρθολομαίος αφίχθη νωρίτερα στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” της Θεσσαλονίκης, όπου τον υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης Κασσανδρείας Νικόδημος και πλήθος Αρχιερέων, καθώς και ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, και εκπρόσωποι των στρατιωτικών αρχών και των σωμάτων ασφαλείας.

«Με οδύνη έρχομαι στον τόπο όπου τιμάται η μνήμη των θυμάτων αυτής της τραγωδίας. Έρχομαι στο στάδιο του ΠΑΟΚ, όπου τα παλικάρια αυτά και όλοι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έζησαν ιστορικές στιγμές, στιγμές χαράς και ενθουσιασμού όταν η ομάδα τους νικούσε και ασφαλώς πήγαιναν στη Γαλλία με την ελπίδα ότι και αυτή τη φορά η ομάδα τους θα επέστρεφε νικήτρια στην Ελλάδα, όμως το όνειρο τους είχε μια τραγική κατάληξη. Στη Ρουμανία εν ριπή οφθαλμού έχασαν τη ζωή τους, κόπηκε το νήμα της ζωής τους και βύθισαν στο πένθος όλους τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, φυσικά τις οικογένειές τους, τους συγγενείς και τους φίλους τους και όλη τη Βόρειο Ελλάδα και το πανελλήνιο», δήλωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Πρόσθεσε ότι «στο Οικουμενικό Πατριαρχείο όταν μάθαμε το τραγικό γεγονός συγκλονιστήκαμε. Είδαμε στην τηλεόραση το τι ακριβώς συνέβη, μια απερίγραπτη τραγωδία και τώρα θα τους προπέμψουμε στην αιωνιότητα. Συλλυπούμαι από τη θέση αυτή τους συγγενείς, τους φίλους και τους συναδέλφους τους, την διοίκηση και τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι μια ομάδα που έχει στενούς ιστορικούς δεσμούς με την Κωνσταντινούπολη. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ πάντοτε συγκινούν την ομογένεια της Κωνσταντινουπόλεως»

O Oικουμενικός Πατριάρχης υπογράμμισε πως «η Εκκλησία μας εύχεται σε τέτοιες περιπτώσεις να είναι “αιωνία η μνήμη” των θυμάτων» και πως «πιστεύουμε και το λέει η Εκκλησία μας, το λέει το Ευαγγέλιο, ότι αυτοί που πεθαίνουν μεταβαίνουν εκ του θανάτου εις τη ζωή». Συμπλήρωσε, ωστόσο ότι «ανθρωπίνως ο πόνος είναι δυσβάστακτος σε τέτοιες περιπτώσεις. Άλλωστε η Εκκλησία πάλι στην ακολουθία της κηδείας λέγει ότι είναι “φοβερότατον το του θανάτου μυστήριο”».

«Σε τέτοιες στιγμές τα πολλά λόγια δεν ωφελούν και δύσκολα καταπραΰνουν τον ανείπωτο πόνο. Είμαι νοερώς κοντά στους οικείους και τους οπαδούς του ΠΑΟΚ», σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βίντεο: thestival.gr