Συμβολική πορεία με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα πραγματοποιούν σήμερα παρασκευή 28/11 αγρότες στην περιοχή των Γιαννιτσών, λίγα εικοσιτετράωρα πριν τον πανελλαδικό ξεσηκωμό του πρωτογενούς τομέα.

Όπως βλέπετε στο βίντεο του ThessPost.gr, δεκάδες τρακτέρ με κομβόι κινούνται μέσα στα Γιαννιτσά, με στόχο – όπως εξηγούν – να στείλουν ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο.

Χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε από κοινού με τον αρμόδιο υπουργό, Κώστα Τσιάρα ότι οι αγρότες θα λάβουν άμεσα τις επιδοτήσεις.

Οι αγρότες, ωστόσο… απαντούν με κινητοποιήσεις και διατηρούν επιφυλακτική στάση ως προς τις πληρωμές, καθώς θεωρούν ότι είναι η κορυφή του παγόβουνου σε μια σειρά ζητημάτων που αντιμετωπίζουν, όπως το υψηλό κόστος παραγωγής και τις πολύ χαμηλές τιμές που πωλούν τα προϊόντα τους.

Την Κυριακή αναμένεται η Θεσσαλία να ανοίξει τον χορό των κινητοποιήσεων, με διπλό μπλόκο σε Λάρισα και Καρδίτσα, στη μία το μεσημέρι.