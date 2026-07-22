Αρνητική ήταν η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πατρών για την έκδοση του Τζέιμς Δαλαμάγκα, ο οποίος είχε συλληφθεί στην Ελλάδα στο πλαίσιο διεθνούς εντάλματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, το Συμβούλιο Εφετών έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την έκδοσή του και αποφάσισε να μην παραδοθεί o 56χρονος στις αυστραλιανές αρχές.

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, ο οποίος είχε συλληφθεί στις αρχές Ιουνίου στην Αιγιάλεια για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία, αποφυλακίστηκε από το κατάστημα κράτησης του Αγίου Στεφάνου στις 8 Ιουλίου και είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Υπενθυμίζεται ότι κατηγορείται στην Αυστραλία πως είχε δολοφονήσει το 1999 στο Σίδνεϊ τον ομογενή Γιώργο Γιαννόπουλο σε κέντρο διασκέδασης στο Belmore. Το θύμα έχασε τη ζωή του όταν προσπάθησε να μπει στη μέση και να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο θαμώνες. Ο Δαλαμάγκας φέρεται να του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, καταφέροντάς του θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι.

Η αστυνομία της Αυστραλίας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης μόλις μία ημέρα μετά το έγκλημα, όμως ο Δαλαμάγκας είχε ήδη καταφέρει να διαφύγει.

Να σημειωθεί πως η ανθρωποκτονία, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, έχει παραγραφεί, όχι όμως και για την Αυστραλία, με τον δικηγόρο του να δηλώνει πως ο Τζέιμς Δαλαμάγκας «προστατεύεται ως Έλληνας υπήκοος από τους νόμους του ελληνικού κράτους».

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