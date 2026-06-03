Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης 03/06 στον Κορυδαλλό, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου 3όροφης πολυκατοικίας, με έναν άνθρωπο να έχει εγκλωβιστεί στο χώρο.

Ο ένοικος ανέβηκε στην ταράτσα του κτηρίου και περιμένει τους πυροσβέστες να τον απεγκλωβίσουν. Το περιστατικό συνέβη σε κατοικία στην συμβολή των οδών Ιθάκης και Δοΐράνης.

Στο σημείο επιχειρούν ήδη 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της. Όπως φαίνεται και σε πλάνα του Open, ένας ένοικος του σπιτιού έχει εγκλωβιστεί στη ταράτσα, όπου κατέφυγε για να αποφύγει τις φλόγες. Ο άνθρωπος φαίνεται μάλιστα, να δυσφορεί από τον έντονο καπνό που πνίγει την πολυκατοικία. Η πυροσβεστική επιχειρεί να τον απεγκλωβίσει.

Δείτε βίντεο: