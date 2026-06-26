Σήμα κινδύνου εκπέμπει η ΕΛ.ΑΣ. προς όλους τους οδηγούς και χρήστες του διαδικτύου, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μια εξαιρετικά επικίνδυνη ψηφιακή απάτη. Επιτήδειοι έχουν στήσει μια ηλεκτρονική παγίδα (phishing), με μοναδικό σκοπό την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων και το ολοκληρωτικό «άδειασμα» τραπεζικών λογαριασμών.

Πιο συγκεκριμένα, οι δράστες δημιούργησαν μια παραπλανητική ιστοσελίδα με τη διεύθυνση astynomiiia.cc. Η συγκεκριμένη σελίδα αποτελεί πιστή οπτική αντιγραφή του επίσημου ιστότοπου της ΕΛ.ΑΣ., γεγονός που μπορεί εύκολα να παραπλανήσει έναν απρόσεκτο χρήστη. Μόλις ο πολίτης εισέλθει, εμφανίζονται ειδοποιήσεις για δήθεν ανεξόφλητα πρόστιμα κυκλοφορίας και τονίζεται η ανάγκη για άμεση εξόφληση.

Πώς λειτουργεί η παγίδα και τι πρέπει να προσέξετε

Όταν το θύμα πειστεί να προχωρήσει στην πληρωμή, καλείται να καταχωρίσει τα στοιχεία της τραπεζικής του κάρτας ή τους κωδικούς e-banking. Αυτή ακριβώς είναι η στιγμή που οι χάκερ αποκτούν πλήρη πρόσβαση στα χρήματα του χρήστη. Οι αρχές ξεκαθαρίζουν ότι η σελίδα αυτή δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την Ελληνική Αστυνομία και απευθύνουν έκκληση στους πολίτες:

Να μην καταχωρούν κανένα στοιχείο στη διεύθυνση astynomiiia.cc.

Να μην ανοίγουν υπόπτους συνδέσμους (links) που φτάνουν μέσω SMS, email ή Viber.

Να θυμούνται ότι η μοναδική επίσημη ιστοσελίδα είναι η astynomia.gr.

Σε περίπτωση που κάποιος έχει ήδη πέσει στην παγίδα και έδωσε τα στοιχεία του, η ΕΛ.ΑΣ. τονίζει ότι πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με την τράπεζά του για μπλοκάρισμα των καρτών του και να ενημερώσει άμεσα τις αστυνομικές αρχές.