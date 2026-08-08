Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές, καθώς από την Κυριακή (9/8) αναμένεται κατακόρυφη αύξηση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.

Ήδη το Σάββατο (8/8) σημειώθηκαν στη χώρα μας πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Συγκεκριμένα, το θερμόμετρο έδειξε πάνω από 39 °C κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, με την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης με 39,5 °C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες κατά τις μεσημεριανές ώρες του Σαββάτου 08/08, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Επικίνδυνο «κοκτέιλ» καιρικών φαινομένων

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για ιδιαίτερα επιβαρυμένες πυρομετεωρολογικές συνθήκες κατά το επόμενο 48ωρο.

Όπως εξηγεί, η ταυτόχρονη παρουσία υψηλών θερμοκρασιών, ισχυρών ανέμων και παρατεταμένης ξηρασίας συνθέτει ένα εξαιρετικά επικίνδυνο μοτίβο, γνωστό ως «Hot-Dry-Windy».

Το συγκεκριμένο θερμό, ξηρό και ανεμώδες περιβάλλον διευκολύνει τη ραγδαία εξέλιξη μιας εστίας και δυσχεραίνει σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Παράλληλα, ο κ. Τσατραφύλλιας υπογραμμίζει πως οι καιρικές παράμετροι δεν προκαλούν από μόνες τους πυρκαγιές, αλλά λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής ισχύος.

Σημειώνει χαρακτηριστικά ότι μια στιγμιαία ανθρώπινη αμέλεια ή απροσεξία μπορεί, υπό αυτές τις συνθήκες, να μετατραπεί σε ανεξέλεγκτη πύρινη λαίλαπα μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

Για τον λόγο αυτό απευθύνει αυστηρή έκκληση προς τους πολίτες, τονίζοντας την ανάγκη για μηδενική ανοχή σε επικίνδυνες συμπεριφορές και ενέργειες.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Hot-Dry-Windy: Επικίνδυνο 48ωρο για πυρκαγιές»

Ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες αναμένονται το επόμενο 48ωρο, εξαιτίας του συνδυασμού υψηλών θερμοκρασιών, ισχυρών ανέμων και παρατεταμένης ξηρασίας. Πρόκειται ουσιαστικά για συνθήκες «Hot-Dry-Windy», δηλαδή ένα θερμό, ξηρό και ανεμώδες περιβάλλον, που ευνοεί την πολύ γρήγορη εξάπλωση μιας πυρκαγιάς και δυσκολεύει σημαντικά την κατάσβεσή της.

Να θυμόμαστε όμως ότι οι καιρικές συνθήκες δεν βάζουν από μόνες τους τη φωτιά. Μπορούν όμως να μετατρέψουν μέσα σε λίγα λεπτά μια ανθρώπινη αμέλεια σε μεγάλη και ανεξέλεγκτη πυρκαγιά. Γι’ αυτό τις επόμενες ώρες απαιτείται μηδενική ανοχή στην απροσεξία».

Οι 6 Περιφέρειες σε Κατηγορία Κινδύνου 4 (Πορτοκαλί)

Σύμφωνα με τον επίσημο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, πολύ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

– Αττική

– Στερεά Ελλάδα

– Πελοπόννησος

– Βόρειο Αιγαίο

– Νότιο Αιγαίο

– Κρήτη

Παράλληλα, εκτεταμένες περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας βρίσκονται σε κατηγορία υψηλού κινδύνου (κατηγορία 3), διατηρώντας ολόκληρο τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας σε αυξημένη επιφυλακή.