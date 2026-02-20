Σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια της σίτισης στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμος Χαλκιδέων εκφράζει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Βρεφών και Νηπίων, μέσω καταγγελίας που υπέβαλε στο Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, με κοινοποίηση προς τον Δήμο και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την επιστολή, σημειώθηκαν δύο ιδιαίτερα σοβαρά περιστατικά κατά τα οποία εντοπίστηκαν ξένα σώματα σε τρόφιμα που προορίζονταν για κατανάλωση από παιδιά. Τα περιστατικά, όπως επισημαίνεται, καταγράφηκαν σε διαφορετικούς παιδικούς σταθμούς και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, γεγονός που ενισχύει τον προβληματισμό των γονέων ως προς την ποιότητα και την ασφάλεια της παρεχόμενης σίτισης. Ευτυχώς, τα ξένα αντικείμενα έγιναν αντιληπτά έγκαιρα και δεν καταναλώθηκαν από τα παιδιά.

Ο Σύλλογος αποδίδει σοβαρές ευθύνες στη δημοτική αρχή, υποστηρίζοντας ότι, παρά τα περιστατικά, η συνεργασία με την εν λόγω εταιρεία τροφοδοσίας συνεχίστηκε κανονικά. Όπως τονίζεται, οι γονείς δεν μπορούν να παραμείνουν αδρανείς, καθώς θεωρούν ότι διακυβεύεται άμεσα η υγεία και η σωματική ακεραιότητα βρεφών και νηπίων.

Μέσω της καταγγελίας τους ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υγειονομικών Αρχών, τη διενέργεια εκτεταμένων ελέγχων στον προμηθευτή και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ώστε να διασφαλιστεί ότι η σίτιση στους παιδικούς σταθμούς θα πληροί πλήρως τις προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας. Παράλληλα, ζητούν να αποδοθούν τυχόν πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες, εφόσον διαπιστωθούν παραλείψεις στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.