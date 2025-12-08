Εντοπίστηκε αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, αποτελούμενος από γκαζάκι και εύφλεκτο υγρό πίσω από αυτοκίνητο στα Καλύβια Αττικής.

Οι Αρχές αμέσως σήμαναν συναγερμό.

Τον βρήκαν σε μια σακούλα δεμένη με tire up στη οδό Ρήγα Φεραίου και ανήκει σε άνδρα αλβανικής καταγωγής.

Στο σημείο ήδη έχουν φθάσει ήδη στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, μάλλον θα γίνει ελεγχόμενη έκρηξη.

Σημειώνεται ότι ο ιδιοκτήτης του οχήματος δεν έχει απασχολήσει τις Αρχές.