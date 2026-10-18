Το πρωί της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου εξαφανίστηκε από την περιοχή Μπρέσια της Ιταλίας, ο Σωκράτης Κ., ηλικίας 14 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ανήλικος βρίσκεται στην Αθήνα. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε χθες, Σάββατο 17 Οκτωβρίου για την εξαφάνιση του ανήλικου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς τους, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο 14χρονος έχει ύψος 1,70μ, είναι αδύνατος, έχει ανοιχτά καστανά μαλλιά και ανοιχτά καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε παντελόνι φόρμας και μπλε ζακέτα φούτερ.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.