Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 47χρονης από το Καπανδρίτι. Πρόκειται για την Ευθυμία Αθανασάκη, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν από την περιοχή την 1η Αυγούστου.

Η γυναίκα είναι αδύνατη, έχει ύψος 1.72, καστανά μάτια και κόκκινα μαλλιά.

Το Χαμόγελο του Παιδιού εξέδωσε σχετική ανακοίνωση και παρακαλεί όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινονήσει με τις Αρχές ή με την Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες 1017.

Σημειώνεται πως την ημέρα που εξαφανίστηκε η 47χρονη είχε μαζί της και τον σκύλο της που ακούει στο όνομα Μαρσέλ.