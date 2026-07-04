Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας στη Ρόδο. Λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι του Σαββάτου (4/7), σήμανε συναγερμός για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αταβύρου.

Η εστία εντοπίζεται σε μεγάλο υψόμετρο, ανάμεσα στα χωριά Έμπωνας και Άγιος Ισίδωρος. Μέχρι στιγμής, η φωτιά καίει έκταση με χαμηλή βλάστηση σε σημείο όπου δεν υπάρχει δάσος. Ωστόσο, οι Αρχές τη χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, γεγονός που επέβαλε την άμεση και μαζική επέμβαση των δυνάμεων κατάσβεσης.

Κινητοποίηση από ξηράς και αέρος

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής , ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται μια μεγάλη και συντονισμένη επιχείρηση για τον περιορισμό του μετώπου. Όπως δήλωσαν στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου, Χρήστος Ευστρατίου, και ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ρόδου, Μιχάλης Θωμάτος, έχει ήδη ζητηθεί η συνδρομή των εναέριων μέσων που εδρεύουν στο νησί. Τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα απογειώνονται προκειμένου να ενισχύσουν άμεσα τις προσπάθειες από τον αέρα.

Στο πλευρό των πυροσβεστών οι εθελοντές

Παράλληλα με τους πυροσβέστες, στο μέτωπο της πυρκαγιάς έχουν σπεύσει εθελοντικές οργανώσεις καθώς και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας. Όλοι μαζί συνδράμουν ενεργά στο έργο της κατάσβεσης, έχοντας ως βασικό στόχο την άμεση οριοθέτηση της φωτιάς και την αποτροπή κάθε ενδεχομένου εξάπλωσής της.