Φωτιά μικρής έκτασης ξέσπασε νωρίτερα σε λόφο του Λυκαβηττού κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με ένα όχημα και τρεις άντρες, ενώ η τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σαρανταπήχου, από το ύψος της οδού Δοξαπατρή, ώστε να αντιμετωπιστεί η φωτιά.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο γύρω στις έντεκα από τους άντρες της ΕΛΑΣ, ενώ η κατάσβεση της φωτιάς ολοκληρώθηκε από την Πυροσβεστική με τη διαδικασία της διαβροχής.

Η κυκλοφορία των οχημάτων δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί.