Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές Αρχές στη Μαγνησία, έπειτα από την επιβεβαίωση κρουσμάτων φυματίωσης, τόσο στο Κατάστημα Κράτησης Κασσαβέτειας όσο και στον γενικό πληθυσμό της περιοχής.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ανήλικος κρατούμενος από το Σουδάν, που είχε μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Βόλου με συμπτώματα πνευμονίας, διαγνώστηκε τελικά με ενεργή φυματίωση, επιβεβαιώνοντας τα αρχικά εργαστηριακά ευρήματα. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε ειδικό θάλαμο του Αχιλλοπούλειου, υπό αυστηρά μέτρα απομόνωσης και αυξημένης επιτήρησης.

Παράλληλα, δεύτερο κρούσμα αφορά ενήλικο Έλληνα κρατούμενο των φυλακών Κασσαβέτειας, ο οποίος επίσης έχει διαγνωστεί με φυματίωση και βρίσκεται σε πλήρη απομόνωση εντός του σωφρονιστικού καταστήματος.

Την ίδια ώρα, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύεται με την ίδια νόσο αλλοδαπός εργάτης γης από την Ινδία, που εργαζόταν σε αγροτικές περιοχές της Μαγνησίας, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για ενδεχόμενη διασπορά στην κοινότητα.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν οι συνθήκες κράτησης στις φυλακές Κασσαβέτειας, οι οποίες λειτουργούν με πληρότητα που αγγίζει το 113%. Ο συνωστισμός, ο ανεπαρκής αερισμός και το χαμηλό επίπεδο διαβίωσης, θεωρούνται παράγοντες υψηλού κινδύνου, για τη μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων.

Οι δύο κρατούμενοι διαγνώστηκαν με ενεργή φυματίωση το προηγούμενο Σάββατο (17/1), γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Ήδη, κλιμάκιο του Κέντρου Υγείας Αλμυρού έχει λάβει εντολή να προχωρήσει σε εκτεταμένους ελέγχους Mantoux σε όλο τον πληθυσμό των φυλακών και όχι μόνο στους συγκρατούμενους των ίδιων θαλάμων, με στόχο τον εντοπισμό φορέων του μυκοβακτηριδίου, ακόμη και χωρίς εκδήλωση ενεργής νόσου.