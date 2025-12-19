«Συναγερμός» σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής 19/12 στις Αρχές εξαιτίας ενός πλοίου με εκατοντάδες μετανάστες, που εντοπίστηκε να πλέει νότια της Γαύδου και εξέπεμψε σήμα κινδύνου.

Άμεσα συγκροτήθηκε μεγάλη επιχείρηση για την διάσωση των μεταναστών με την συνδρομή σκάφους της frontex, του λιμενικού σώματος και ιδιωτών.

Οι 545 μετανάστες εντοπίστηκαν και είναι καλά στην υγεία τους ενώ πρόκειται να μεταφερθούν στην Αγία Γαλήνη. Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για το τέταρτο σκάφος με μετανάστες που φτάνει στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο.