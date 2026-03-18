Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση της 13χρονης Βερόνικα Χαμίντοβιτς από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Χαλάνδρι.

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Στις 17/3/2026, στις 17:00, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Χαλάνδρι η Βερόνικα (ον.) Χαμίντοβιτς (επ.), 13 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 17/03/2026, για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Βερόνικα Χαμίντοβιτς έχει ύψος 1,60 μ., έχει βάρος 50 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε άσπρο γιλέκο, καφέ παντελόνι, καφέ μπλούζα και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.