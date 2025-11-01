Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση της 15χρονης Μαρίας Ειρήνης από την Πάτρα.

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Στις 29/10/25, στις 08:30 ώρα, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Πάτρας η Μαρία Ειρήνη Κ. 15 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 31/10/25 και προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν σχετικής εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μαρία Ειρήνη Κ. έχει ύψος 1,78 μ., ζυγίζει 62 κιλά, έχει καστανόξανθα μαλλιά και καστανά μάτια.

Φορούσε μαύρο σετ φόρμας και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Επιμέλεια: A.A.