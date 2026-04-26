Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση της 15χρονης Αμίνι Νεργίς από χώρο φιλοξενίας στο Ίλιον.

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Στις 23/04/2026, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή του Ίλιου, στην Αθήνα, η Αμίνι (επ.) Νεργίς (ον.), 15 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 25/04/2026 για την εξαφάνισή της και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος του χώρου παιδικής προστασίας, καθώς πιθανά συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Αμίνι Νεργίς έχει ύψος 1,60 μ., έχει βάρος 50 κιλά περίπου, μαύρα μακριά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.