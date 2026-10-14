Συναγερμός έχει σημάνει στη Μαγνησία για την εξαφάνιση ενός ανήλικου στη Μακρινίτσα. Πρόκειται για τον Ραχέν Μοχάμεντ, 15 ετών, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από δομή φιλοξενίας, όπως ανακοίνωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» το απόγευμα της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου.

Τα στοιχεία της εξαφάνισης

Στην ανακοίνωση για την εξαφάνιση, το «Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει ότι στις 12/10/2026 και ώρα 13:15 χάθηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου ο 15χρονος Ραχέν (ον.) Μοχάμεντ (επ.), ιρακινής καταγωγής.

Η αναζήτηση και τα χαρακτηριστικά του 15χρονου

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση στις 14 Οκτωβρίου και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Ραχέν (ον.) Μοχάμεντ (επ.) έχει ύψος 1,65 μ., είναι αδύνατος έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα φούτερ, μαύρο παντελόνι φόρμας και μαύρα παπούτσια.

Πού μπορείτε να επικοινωνήσετε

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.