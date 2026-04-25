Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση της 16χρονης Αλεξάνδρας Γ., από χώρο παιδικής προστασίας στη Νέα Σμύρνη.

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Στις 21/04/2026, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο παιδικής προστασίας στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, η Αλεξάνδρα Γ., 16 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 24/04/2026 για την εξαφάνισή της και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος του χώρου παιδικής προστασίας, καθώς πιθανά συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο

Η Αλεξάνδρα Γ. έχει ύψος 1,60 μ., έχει κανονικό βάρος, καστανά μαλλιά και πράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρί αμάνικη μπλούζα, μαύρο κολάν και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.