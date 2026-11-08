Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση της 17χρονης Αρετής από τη Γλυφάδα.

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Στις 06/11/2026 και ώρα 22:00 εξαφανίστηκε από την περιοχή της Γλυφάδας Αττικής η Αρετή Π., 17 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα για την εξαφάνιση και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες εθεάθη τελευταία φορά στην περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Η Αρετή Π. έχει ύψος 1,66 μ., έχει βάρος 52 κιλά, έχει χρώμα μαλλιών μισά μαύρα και μισά κόκκινα και έχει μάτια καστανά. Έχει σκουλαρίκια στο φρύδι και στη μύτη. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κόκκινη καρό παντελόνα, μαύρη μπλούζα, μαύρες μπότες και κρατάει σχολική μαύρη τσάντα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.