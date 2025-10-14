Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 21χρονου, από την περιοχή του Αμαρουσίου.

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Στις 11/10/2025, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Αμαρουσίου , ο Εμμανουήλ (Μάνος) Κακέπης, 21 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 13/10/2025, για την εξαφάνιση του Εμμανουήλ (Μάνου) Κακέπη και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Εμμανουήλ (Μάνος) Κακέπης έχει ύψος 1,75μ., γαλανά μάτια, κοντά καστανά μαλλιά και είναι αδύνατος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι σορτς, μπλε μπλουζάκι και αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.