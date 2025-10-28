Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 29χρονου από το Γαλάτσι.

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Στις 26/10/2025 , εξαφανίστηκε από την περιοχή του Γαλατσίου ο Κωνσταντίνος (ον.) Πουλής (επ.), 29 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 27/10/2025 για την εξαφάνιση του και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του Κωνσταντίνου Πουλή κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Κωνσταντίνος (ον.) Πουλής (επ,) έχει ύψος 1,70 μ., βάρος κανονικό, έχει κάστανα ξυρισμένα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και γκρι φούτερ.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Επιμέλεια: A.A.