Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση τριών αγοριών, ηλικίας 14 ετών και 13 ετών, από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.
Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού
«Στις 23/11/2025 εξαφανίστηκαν από το Ωραιόκαστρο στην Θεσσαλονίκη ο Χαφέζ Μοχάμεντ 14 ετών, Λασίν Αλί 14 ετών και ο Μουστάφα Αχμέτ 13 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής.
Την ημέρα που εξαφανίστηκαν ο Χαφέζ Μοχάμεντ 14 ετών, έχει μαύρα μαλλιά, μαύρα μάτια, είναι αδύνατος και έχει ύψος 1.55.
Ο Λασίν Αλί 14 ετών έχει μαύρα μαλλιά, μαύρα μάτια, είναι αδύνατος και με ύψος 1.67 ύψος.
Ο 13χρονος Αχμέτ Μουστάφα με μαύρα μαλλιά, μαύρα μάτια και κανονικό βάρος με 1.72 ύψος.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000».