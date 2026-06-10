Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές μετά την δήλωση εξαφάνισης μιας γυναίκας στα Χανιά.

Πρόκειται για μια 44χρονη γυναίκα της οποίας τα ίχνη χάθηκαν τέλος του Μάη. Η γυναίκα διέμενε στην περιοχή του Βαρύπετρου, όπως γράφει το zarpanews.

Η εξαφάνισή της δηλώθηκε την Δευτέρα 8 Ιουνίου από τον αδελφό της, ο οποίος την κάλεσε στο τηλέφωνο αρκετές φορές και ήταν απενεργοποιημένο. Πληροφορίες αναφέρουν πως η γυναίκα έφυγε από το σπίτι της στις 29/5 χωρίς να πάρει μαζί της κινητό και έκτοτε τα ίχνη της αγνοούνται.