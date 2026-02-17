Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση της 47χρονης Βασιλικής Κουτσούμπου από την περιοχή των Μεγάρων.

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Στις 12/02/2026, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή των Μεγάρων, η Βασιλική Κουτσούμπου, 47 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 16/02/2026 για την εξαφάνιση της Βασιλικής Κουτσούμπου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Βασιλική Κουτσούμπου έχει ύψος 1,64 μ. είναι εύσωμη, και έχει κάστανα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε σακάκι, μπλε σκούρα φούστα, και καφέ παπούτσια .Οδηγούσε αυτοκίνητο μάρκας Ford Fiesta 2009, χρώματος πράσινο με αριθμό πινακίδας ΥΡΧ 3343.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.