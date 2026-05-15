Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση 52χρονου άνδρα από την περιοχή της Ηλιούπολης το μεσημέρι της Δευτέρας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού» ο Στέφανος Σπυρόπουλος, 52 ετών εξαφανίστηκε από την περιοχή της Ηλιούπολης.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την Πέμπτη, 15/05/2026 για την εξαφάνιση του ενήλικα και προχώρησε, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.