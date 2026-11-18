Η εξαφάνιση των δύο ανήλικων κοριτσιών σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 17 Νοεμβρίου από χώρο παιδικής προστασίας στην περιοχή της Νέας Σμύρνης Αττικής.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Τα χαρακτηριστικά της 16χρονης Σίκα Μ.

Η Σίκα Μ. έχει ύψος 1,60 μ. και κανονικό βάρος. Έχει χάλκινα μαλλιά και μαύρα μάτια, ενώ την ημέρα της εξαφάνισής της φορούσε πράσινη μπλούζα και μαύρο παντελόνι.

Τα χαρακτηριστικά της 15χρονης Άννας Μ.

Η Άννα Μ. έχει επίσης ύψος 1,60 μ. και κανονικό βάρος. Έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια, ενώ τη στιγμή που χάθηκαν τα ίχνη της φορούσε πολύχρωμη μπλούζα και μαύρο κολάν.

Πού να απευθυνθείτε αν έχετε πληροφορίες

Οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό των δύο κοριτσιών, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000».

Πληροφορίες μπορούν επίσης να δοθούν σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, καθώς και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει συνεχής και ζωντανή ενημέρωση για την πορεία των ερευνών.