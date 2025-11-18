Σε συναγερμό έχει τεθεί η Ιατρική Κοινότητα λόγω της εξάπλωσης ενός νέου στελέχους της γρίπης. Πρόκειται για το στέλεχος Κ του ιού της γρίπης Α (H3N2) το οποίο εξαπλώνεται γρήγορα στην Ευρώπη και προβληματίζει τους επιστήμονες, όσον αφορά στη θωράκιση του πληθυσμού με τον εμβολιασμό.

Το νέο αυτό στέλεχος, σύμφωνα με τους ειδικούς, συνδέεται με πιο βαριά συμπτώματα και αυξημένη μεταδοτικότητα, ενώ δεν έχει καταστεί ακόμα σαφές εάν ο αντιγριπικός εμβολιασμός αρκεί για να προστατέψει τον ευάλωτο πληθυσμό.

Αν και μια μερίδα επιστημόνων υποστηρίζει πως ίσως να επαρκεί ο απλός αντιγριπικός εμβολιασμός, υπάρχουν και εκείνοι που περιμένουν να το δουν στην πράξη και είναι επιφυλακτικοί. Οι Αρχές πάντως, καλούν όσους ανήκουν σε ομάδες κινδύνου να εμβολιαστούν εγκαίρως.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως οι πρώτες αναφορές επιτήρησης από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και τον Καναδά δείχνουν ότι αυτό το νέο στέλεχος γρίπης εμφανίζεται νωρίτερα από το συνηθισμένο για την εποχή, εγείροντας ανησυχίες για αυξημένη μετάδοση, πιθανή αναντιστοιχία εμβολίων και ισχυρότερη πίεση στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

Οι επιστήμονες εξηγούν πως, όπως όλοι οι ιοί γρίπης, ο H3N2 μεταλλάσσεται συνεχώς, ιδιαίτερα στις επιφανειακές πρωτεΐνες, που τον βοηθούν να αποφύγει την ανοσία και τα εμβόλια σε κάποιο ποσοστό.

Το νέο στέλεχος Κ φέρει αρκετές νέες μεταλλάξεις σε βασικές αντιγονικές περιοχές σε σύγκριση με το στέλεχος H3N2 που επιλέχθηκε πριν μήνες για το τρέχον εποχικό εμβόλιο γρίπης.

Λόγω λοιπόν αυτών των μεταλλάξεων, οι ειδικοί παρακολουθούν εάν το στέλεχος Κ εξαπλώνεται πιο εύκολα, διαφεύγει της ανοσίας σε μεγαλύτερο βαθμό, ή αποδυναμώνει την αντιστοιχία του φετινού εμβολίου.

Όσον αφορά τα συμπτώματα του νέου στελέχους Κ φέρεται πως παραμένουν σύμφωνα με την τυπική γρίπη H3N2.

Συγκεκριμένα αυτά είναι: Ξαφνικός υψηλός πυρετός, ρίγη και εφίδρωση, επίμονος, συχνά ξηρός βήχας, πονόλαιμος, ρινική συμφόρηση, πόνος στο σώμα, πονοκέφαλος, έντονη κόπωση ή αδυναμία, περιστασιακός έμετος ή διάρροια (πιο συχνό σύμπτωμα στα παιδιά).

Οι ιατροί αναφέρουν πως η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων, ο έγκαιρος εμβολιασμός και η εφαρμογή βασικών προληπτικών μέτρων, παραμένουν οι καλύτεροι τρόποι για την μείωση του κινδύνου.

Σημειώνεται πως στην Ελλάδα, ο ΕΟΔΥ καταγράφει ακόμη χαμηλή δραστηριότητα, όμως η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί ότι αυτό δεν θα κρατήσει για πολύ.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Οργανισμού, Καθηγητή Επιδημιολογίας Χρήστο Χατζηχριστοδούλου :«Πρώιμα δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο δείχνουν επικράτηση του αντιγονικά μετατοπισμένου κλάδου Κ του υπότυπου Α(Η3Ν2) στις ανιχνεύσεις. Αυτό ενδεχομένως υποδεικνύει αυξημένη μεταδοτικότητα. Τα Εθνικά Κέντρα Αναφοράς Γρίπης Νότιας και Βόρειας Ελλάδας ελέγχουν την ενδεχόμενη κυκλοφορία του εν λόγω κλάδου και στη χώρα μας».