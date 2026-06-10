Ο λαγοκέφαλος εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τις ελληνικές θάλασσες, με επιστήμονες να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου τόσο για το περιβάλλον όσο και για την ανθρώπινη υγεία. Το είδος, που έχει εισβάλει στη Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, ευνοείται από τις συνθήκες που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή και επεκτείνει συνεχώς την παρουσία του στα ελληνικά νερά.

Τοξικό ψάρι με θανατηφόρες συνέπειες

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ο λαγοκέφαλος περιέχει τετραδοτοξίνη, μία εξαιρετικά ισχυρή νευροτοξίνη η οποία δεν εξουδετερώνεται ούτε με το μαγείρεμα ούτε με την κατάψυξη. Η κατανάλωσή του μπορεί να προκαλέσει σοβαρά νευρολογικά συμπτώματα, ακόμη και θάνατο. Σύμφωνα με διεθνή μελέτη, την περίοδο 2004-2023 καταγράφηκαν 198 περιστατικά στην Ανατολική Μεσόγειο, εκ των οποίων 27 ήταν θανατηφόρα λόγω κατανάλωσης του συγκεκριμένου ψαριού.

Πέρα από την επικίνδυνη τοξικότητά του, ο λαγοκέφαλος είναι γνωστός και για το εξαιρετικά δυνατό του δάγκωμα. Τα ισχυρά σαγόνια και τα κοφτερά δόντια του μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ συχνά καταστρέφουν δίχτυα και αλιευτικό εξοπλισμό, προκαλώντας σημαντικές απώλειες στους επαγγελματίες ψαράδες.

Πάνω από 1.000 ξενικά είδη στη Μεσόγειο

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η Μεσόγειος συγκαταλέγεται πλέον στις περιοχές με τη μεγαλύτερη παρουσία ξενικών ειδών παγκοσμίως. Περισσότερα από 1.000 μη αυτόχθονα είδη έχουν καταγραφεί, ενώ στις ελληνικές θάλασσες έχουν εγκατασταθεί δεκάδες ξενικά ψάρια. Ο λαγοκέφαλος ξεχωρίζει λόγω της ταχύτατης εξάπλωσής του και των σοβαρών επιπτώσεων που προκαλεί στην αλιεία και τη βιοποικιλότητα.

Η παρουσία του εντοπίζεται κυρίως στο Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, όπου έχουν ήδη καταγραφεί περιστατικά δηλητηριάσεων. Οι επιστήμονες καλούν αλιείς και καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η εξάπλωση του είδους αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια