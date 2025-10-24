Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Η τραγωδία στο Γκάζι, που στοίχισε τη ζωή σε μια 16χρονη κοπέλα, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σχετικά με την αδυναμία εφαρμογής των νόμων που απαγορεύουν την πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους και την είσοδό τους σε χώρους νυχτερινής διασκέδασης. Τα στοιχεία που αποκαλύπτονται είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, καθώς οι υποθέσεις που έχουν οδηγήσει στη σύνταξη δικογραφιών για παρόμοιες παραβάσεις ξεπερνούν τις 140.

Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν κέντρα διασκέδασης που βασίζουν μεγάλο ποσοστό του τζίρου του σε ανήλικους πελάτες, που συρρέουν σε αυτά κατά εκατοντάδες, κυρίως κάθε Παρασκευή και Σάββατο το βράδυ. Γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων από τη μεριά των αρχών ή ακόμα και για τις σχέσεις επιχειρηματιών με αστυνομικούς ή άλλους υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για αυτούς τους ελέγχους.

Από τη μεριά της δηλώσεις της στο OPEN την Παρασκευή (24/10), η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι μέσα σε διάστημα τριών μηνών πραγματοποιήθηκαν περίπου 24.000 έλεγχοι σε μπαρ και κέντρα διασκέδασης για την τήρηση των σχετικών διατάξεων.

Ευθύνη των επιχειρηματιών

Η κ. Δημογλίδου επισήμανε πως η ευθύνη για τον έλεγχο της ηλικίας των πελατών βαραίνει αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων.

«Ο επιχειρηματίας οφείλει να ζητά ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό ηλικίας πριν επιτρέψει την είσοδο ή την πώληση αλκοόλ. Αυτό είναι ξεκάθαρη υποχρέωση που γνωρίζουν όλοι πολύ καλά», τόνισε χαρακτηριστικά.

Από τους ελέγχους αυτούς έχουν ήδη προκύψει πάνω από 140 δικογραφίες. Σε περιπτώσεις όπου ανήλικοι μεταφέρονται στο νοσοκομείο λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, ακολουθείται η αυτόφωρη διαδικασία, ενώ όπου απαιτείται, διατάσσεται και προσωρινό ή οριστικό κλείσιμο του καταστήματος. Με βάση το νέο, αυστηρότερο νομικό πλαίσιο, οι παραβάτες ιδιοκτήτες κινδυνεύουν ακόμη και με οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας.

Το ερώτημα που ακόμα δεν έχει απαντηθεί, είναι γιατί δεν ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία στην περίπτωση του τραγικού θανάτου της 16χρονης και αν θα διαταχθεί ΕΔΕ για να εξακριβωθεί αν τελικά ενημερώθηκε το Α.Τ. Συντάγματος από τον Ευαγγελισμό και δεν έπραξε τα δέοντα, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος για τον εντοπισμό πιθανών νοθευμένων ποτών στο κέντρο διασκέδασης όπου βρισκόταν. Υπενθυμίζεται ότι από το ίδιο σημείο, το ίδιο βράδυ, το ΕΚΑΒ έλαβε κλήσεις για άλλα τρία λιποθυμικά επεισόδια μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Τι προβλέπει ο νόμος

Η ισχύουσα νομοθεσία επιβάλλει συγκεκριμένους και αυστηρούς περιορισμούς:

Πώληση αλκοόλ: Απαγορεύεται ρητά η πώληση, διάθεση ή προσφορά αλκοολούχων ποτών σε ανήλικους, καθώς και από ανήλικους.

Νυχτερινά κέντρα: Δεν επιτρέπεται η είσοδος, παραμονή ή εργασία ανηλίκων σε μπαρ ή κέντρα διασκέδασης. Εξαίρεση αποτελούν μόνο ιδιωτικές εκδηλώσεις που έχουν δηλωθεί στις Αρχές τουλάχιστον 48 ώρες νωρίτερα.

Έλεγχος ταυτότητας: Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων υποχρεούνται να επιβεβαιώνουν την ηλικία του πελάτη μέσω επίσημου εγγράφου (έντυπου ή ψηφιακού). Σε περίπτωση αμφιβολίας, οφείλουν να αρνηθούν την πώληση ή την είσοδο.

Για όσους αδιαφορούν για τις παραπάνω διατάξεις, προβλέπονται βαριές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, με στόχο την αποτροπή ανάλογων περιστατικών στο μέλλον.

Στην πράξη όμως οι γνωστοί «αυτοφωράκηδες» παραπέμπονται σε τακτική δικάσιμο με τις δικαστικές διαδικασίες να διαρκούν για χρόνια και να καταλήγουν σε μικρές ποινές. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση διάθεσης αλκοόλ σε ανηλίκους, που πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης και έφτασε μέχρι τον Αρειο Πάγο. Η σχετική τελεσίδικη απόφαση εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2024 επικυρώνοντας την ετυμηγορία του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών το οποίο είχε καταδικάσει δύο άτομα σε ποινές φυλάκισης 12 και 6 μηνών με τριετή αναστολή.