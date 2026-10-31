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Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας θέτει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) αρκετές περιοχές της χώρας, εκδίδοντας έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση. Το βαρομετρικό χαμηλό θα ξεκινήσει να επηρεάζει την επικράτεια από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (01-11-2026) και θα διατηρηθεί τουλάχιστον έως και τη Δευτέρα (02-11-2026), φέρνοντας κατά τόπους σφοδρές βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες και αυξημένη πιθανότητα χαλαζοπτώσεων.

Τα κύρια μέτωπα των φαινομένων αναμένεται να επικεντρωθούν στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Πιο συγκεκριμένα, θα επηρεαστούν η Δυτική Ελλάδα, η Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ βροχοπτώσεις και καταιγίδες αναμένονται και στην Αττική.

Το χρονοδιάγραμμα της κακοκαιρίας για την Κυριακή (1/11)

Η πρώτη φάση της μεταβολής του καιρού θα εκδηλωθεί κλιμακωτά στις εξής ζώνες:

– Νησιά Ιονίου: Ισχυρά φαινόμενα από τις πρώτες νυχτερινές ώρες έως περίπου το μεσημέρι.

– Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική και Νότια Πελοπόννησος: Έντονες βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί μέχρι τις απογευματινές ώρες.

– Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία: Επιδείνωση από το πρωί, με τα φαινόμενα να διαρκούν έως αργά τη νύχτα.

– Νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου: Καταιγίδες από το απόγευμα με διάρκεια έως τις νυχτερινές ώρες.

– Δωδεκάνησα: Επικράτηση έντονων βροχοπτώσεων από τις απογευματινές ώρες και μετά.

Ποιες περιοχές παραμένουν στο στόχαστρο τη Δευτέρα (2/11)

Τη δεύτερη ημέρα του κύματος κακοκαιρίας, τα έντονα φαινόμενα θα συνεχίσουν να απασχολούν συγκεκριμένα γεωγραφικά διαμερίσματα:

– Νησιά Ιονίου: Κατά περιόδους έντονες βροχές και καταιγίδες από τις πρωινές ώρες.

– Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος: Νέα επιδείνωση από το απόγευμα, η οποία θα διατηρηθεί μέχρι αργά τη νύχτα.

– Δωδεκάνησα: Διαλείπουσα δραστηριότητα με ισχυρές καταιγίδες μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες.