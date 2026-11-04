Συναγερμός σήμανε, όταν νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου, πεζός εντόπισε ύποπτο αντικείμενο στη Λυκόβρυση και αμέσως ειδοποίησε τις Αρχές. Πρόκειται για έναν χαρτοφύλακα που βρέθηκε σε αλσύλλιο της περιοχής.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο Τ.Ε.Ε.Μ., προκειμένου να πραγματοποιήσει έλεγχο.

Για τον λόγο αυτό είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό 25ης Μαρτίου από το ύψος της οδού Λέλας Καραγιάννη. Ωστόσο έπειτα από περίπου μισή ώρα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων.

Προσώρας δεν έχει γνωστοποιηθεί το περιεχόμενο του χαρτοφύλακα.